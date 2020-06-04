Группа сенаторов США из обеих партий готовит законодательство, которое расширит санкции против "Северного потока-2". Они коснутся, в том числе, страховых компаний, которые будут работать с российскими судами, участвующими в строительстве трубопровода.

Об этом со ссылкой на когрессменов заявило издание Bloomberg. Сенатор Джин Шахин сказала, что трубопровод "угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников". Ее коллега Тед Круз в свою очередь заявил: "Трубопровод представляет критическую угрозу безопасности Америки и не должен быть завершен".

Шахин и Круз в прошлом году включили санкции против трубопровода в закон о государственной обороне 2020 года. После того как президент Дональд Трамп подписал документ, AllSeas Group SA прекратила работу над трубопроводом, в результате чего проект был остановлен всего за несколько недель до ожидаемого завершения.

Газовая карта Европы

"Газпром", владелец трубопровода и газа, который должен проходить по нему, теперь перенес два российских судна в район, чтобы продолжить работы.США стр емятся заблокировать завершение проекта из-за давней обеспокоенности тем, что дополнительные потоки российского газа увеличат политические рычаги влияния Кремля на страны Европейского Союза. Вашингтон неоднократно призывал Европу покупать больше сжиженного природного газа в США", – говорится в публикации.

Два судна, на которые нацелены санкции – "Академик Черский" и "Фортуна", – владеют инструментами, которые нужны для завершения трубопровода. Закон также включает меры по предотвращению уклонения от санкций путем передачи судов от компании к компании.

По словам источника Bloomberg, в дополнение к давлению на администрацию Трампа с целью введения дополнительных санкций, законодательство может быть также включено в закон о государственной обороне 2021 года. Санкции поддерживают сенаторы Том Коттон, Джон Баррассо, Рон Джонсон и другие.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

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