США ужесточили экспорт товаров в Россию

Министерство торговли США ввело в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.

Речь идет о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в РФ, а также в Китай и Венесуэлу, сказано в публикации ТАСС.

Новое правило расширяет трактовку понятия "военное использование". Теперь под определение попадают все товары, закупка которых способствует разработке и созданию военной продукции. В дополнение к этому расширяется список продукции, для экспорта которой в Китай, Россию и Венесуэлу будет требоваться лицензия. В него включены оборудование и программное обеспечение для работы атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура и другие материалы, которые, по мнению американских властей, могут использоваться в военных целях.

"Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и подорвать американские интересы в целом, так что мы будем оставаться бдительными, чтобы убедиться в том, что технологии США не попадают не в те руки", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Евросоюза в четверг, 18 июня, продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма.

Лидеры стран Евросоюза договорились о продлении экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев – до января 2021 года.

Евросоюз из-за Украины утвердил решение продлить экономические санкции против России до 31 января 2021 года.