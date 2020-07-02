США ускорили рост цен на нефть: сколько стоит баррель

Мировые цены на нефть в четверг продолжили рост. Этому способствовали новости из США о рекордном за шесть месяцев сокращении запасов сырья в стране.

Brent с поставкой в сентябре подорожала на 0,4% – до $42,2 за баррель. Баррель нефти марки WTI с поставкой в августе подорожал на 0,37% – до $39,97. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 по Киеву.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Цены на сырье стабилизировались после сообщения Минэнерго США о максимальном за последние шесть месяцев снижении запасов нефти в стране. Это значит что крупнейший в мире потребитель нефти будет поддерживать на нее спрос и не давать ценам идти вниз, говорится в публикации "Интерфакс".

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть в первый день июля возобновили рост, остановив падение, которые случилось накануне. Brent подорожал на 3,15% (до $42,57 за баррель), цены на WTI выросли на 3,03% (до $40,46 за баррель).