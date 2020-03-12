США ударили санкциями по компании "Роснефти"

США включили в санкционный список SDN дочернюю трейдинговую компанию "Роснефти" Rosneft Trading.
Об этом сообщила пресс-служба американского Министерства финансов в четверг, 12 марта. Причина ограничений – "материальное содействие" Венесуэле и ее государственной компании PDVSA.
Американцам запрещено вести любой бизнес с Rosneft Trading, а все активы компании в юрисдикции США будут заблокированы.
Также в SDN-список попал вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро.
США ударили санкциями по компании Rosneft Trading
biz.liga.net
Как писал OBOZREVATEL, в начале марта США сняли санкции с двух российских компаний, введенные из-за ядерной программы Северной Кореи: "Независимой нефтегазовой компании" и "Приморскнефтепродукт".
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