США ударили санкциями по компании "Роснефти"

США включили в санкционный список SDN дочернюю трейдинговую компанию "Роснефти" Rosneft Trading.

Об этом сообщила пресс-служба американского Министерства финансов в четверг, 12 марта. Причина ограничений – "материальное содействие" Венесуэле и ее государственной компании PDVSA.

Американцам запрещено вести любой бизнес с Rosneft Trading, а все активы компании в юрисдикции США будут заблокированы.

Также в SDN-список попал вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро.

США ударили санкциями по компании Rosneft Trading biz.liga.net

Как писал OBOZREVATEL, в начале марта США сняли санкции с двух российских компаний, введенные из-за ядерной программы Северной Кореи: "Независимой нефтегазовой компании" и "Приморскнефтепродукт".

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