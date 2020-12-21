США решили ввести новые санкции против компаний России, связанных с военными

Дарья Дурова Рынки и компании 23:26, 21.12.2020 Обновлено: 23:43, 21.12.2020

США решили ввести санкции против 45 российских компаний, а также 58 китайских, конечные потребители продукции которых – это военные ведомства.

Соответствующий список "первого транша" санкций был опубликован на сайте американского Министерства торговли. Уточним, что против этих предприятий будут введены ограничения на экспорт.

Среди компаний и ведомств, которые попали в ограничительный список:

  • Минобороны РФ;

  • Служба внешней разведки;

  • специальный летный отряд "Россия" (перевозит президента Владимира Путина);

  • судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи";

  • "Ростех";

  • "Росатом" (Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова, Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова);

  • "Рособоронэкспорт";

  • авиастроительная компания "Иркут" (производит истребители и другие самолеты);

  • "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина";

  • разные крупные предприятия авиационной, космической, других отраслей.

Министр торговли США Уилбур Росс отметил, что перечень поможет экспортерам проверять своих клиентов на предмет сотрудничества с военными.

Полный список компаний:

Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза одобрил продление санкций против России из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, известно, что будущая администрация избранного президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения против РФ санкций. Они связаны с кибератаками на американские правительственные учреждения.

Всего российские хакеры атаковали три американских штата. Среди их целей было несколько федеральных ведомств, в частности Пентагон и Госдеп. Атака также затронула корпорацию Microsoft.

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