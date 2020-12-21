США решили ввести новые санкции против компаний России, связанных с военными

США решили ввести санкции против 45 российских компаний, а также 58 китайских, конечные потребители продукции которых – это военные ведомства.

Соответствующий список "первого транша" санкций был опубликован на сайте американского Министерства торговли. Уточним, что против этих предприятий будут введены ограничения на экспорт.

Среди компаний и ведомств, которые попали в ограничительный список:

Минобороны РФ;

Служба внешней разведки;

специальный летный отряд "Россия" (перевозит президента Владимира Путина);

судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи";

"Ростех";

"Росатом" (Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова, Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова);

"Рособоронэкспорт";

авиастроительная компания "Иркут" (производит истребители и другие самолеты);

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина";

разные крупные предприятия авиационной, космической, других отраслей.

Министр торговли США Уилбур Росс отметил, что перечень поможет экспортерам проверять своих клиентов на предмет сотрудничества с военными.

Полный список компаний:

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза одобрил продление санкций против России из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, известно, что будущая администрация избранного президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения против РФ санкций. Они связаны с кибератаками на американские правительственные учреждения.

Всего российские хакеры атаковали три американских штата. Среди их целей было несколько федеральных ведомств, в частности Пентагон и Госдеп. Атака также затронула корпорацию Microsoft.