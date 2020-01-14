США "расправились" с украинскими фрилансерами: что изменилось

В Калифорнии (США) новый закон о защите прав фрилансеров требует, чтобы компании устраивали своих подрядчиков в штат.

Это стало ударом по бизнесу Uber и аналогичным сервисам, а также украинским предпринимателям, которые работают на калифорнийские компании. Об этом пишет ain.ua.

Так, с 1 января 2020 в Калифорнии начал действовать закон, запрещающий компаниям нанимать фрилансеров, если они попадают под определение наемных работников.

За неповиновение их ждет штраф в размере $1000 за каждый случай или даже лишение свободы ответственного лица на срок до одного года.

Речь идет не только об американских фрилансерах, а и о ФЛП, работающих на компании, зарегистрированные в Калифорнии.

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"Если в юрисдикции фрилансера он зарегистрирован как предприниматель и платит соответствующие налоги, а также если он не оказывает услуги по месту нахождения заказчика, то это является маячками того, что это действительно фрилансер, а не наемный работник. Но это лишь два критерия и не они ключевые", – отмечает издание.

Основные критерии - это возможность доказать самостоятельность деятельности, возможность самостоятельно устанавливать стоимость услуг и возможность предоставлять услуги другим заказчикам.

"Поэтому если в сервисных контрактах между калифорнийским заказчиком и украинским ФЛП ранее были предусмотрены защитные условия, то все будет ок. Но если нет, то самое время их подправить", – пишет ain.ua.

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