США против Китая: 1 сентября союзник Путина получит новый удар

Власти США не поменяли своих решений и 1 сентября введет дополнительные 15%-е пошлины на продукцию из Китая.

Об этом заявила погранично-таможенная служба Соединенных Штатов, сообщает Deutsche Welle.

"Пошлины в 15 процентов, вводимые 1 сентября, затронут даже те товары из КНР, которые уже находятся в пути. Ранее власти позволяли в течение короткого периода ввозить в страну по прежним тарифам продукцию, которая уже находилась в пути на момент вступления в силу новых таможенных сборов. Однако в этот раз подобной практики не будет, подчеркнули в службе", – говорится в материале.

США ударят пошлинами по Китаю Информ-UA

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами было обложено практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов.

в конце июля президент США Дональд Трамп похвастался последствиями удара, который он нанес по китайской экономике с помощью торговых пошлин. "Китай потерял 5 миллионов рабочих мест и еще 2 миллиона в производстве вследствие пошлин Трампа", – написал он в Twitter.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!