США приостановили выдачу рабочих виз некоторых типов

США до конца 2020 года остановили выдачу некоторых типов рабочих виз.

Указ об этом президент США Дональд Трамп подписал в понедельник, 22 июня, говорится в публикации DW.

О каких визах идет речь

визы типа H1-B, которая предназначается для ограниченной по времени работе высококвалифицированных специалистов – таких как ученых и инженеров;

визы типа L-1, который применяется при переводе в США сотрудников фирм, работающих в других странах;

визы типа H-2B – для сезонных рабочих, которые работают чаще всего в сфере ландшафтной планировки и гостиничного бизнеса;

под запрет подпадет и большинство виз категории J, которые выдаются участникам программ культурного и профессионального обмена.

Кроме того, Трамп до конца года продлил ограничения на приезд США с помощью программы грин-карт.

"Причиной для этой меры стала возросшая из-за пандемии коронавируса безработица в США, превышающая 13%. По мнению представителей Белого дома, эти ограничения позволят сохранить для американцев около полумиллиона рабочих мест", – говорится в публикации.

Маск раскритиковал решение Трампа

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал решение Трампа.

"Я крайне не согласен с этим решением. По моему опыту, эти наборы навыков (имеются в виду попавшие под запрет типы рабочих виз, - Ред.) являются чистыми создателями рабочих мест. Визовая реформа имеет смысл, но эта слишком обширна", – написал Маск в Twitter.

Реакция Илона Маска на ограничение выдачи рабочих виз США (Фото: Twitter Илона Маска)

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине марта США прекратили выдавать визы в большинстве стран из-за пандемии коронавируса.

9 мая министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что уровень безработицы в стране может составить около 25% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.