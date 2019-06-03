США подготовили сокрушительный удар по проекту Путина: что грядет

Россия уже признала: запустить газопровод в обход Украины вовремя не удастся. Дания отказалась давать разрешения на строительство "Северного потока-2" на своей территории. Кроме того, в ситуацию вмешались США. Они могут не просто отсрочить запуск, но и вовсе сорвать стройку.

На днях американские парламентарии презентовали новый законопроект, который может стать сокрушительным ударом по главному проекту Путина. OBOZREVATEL разобрался, как Соединенные Штаты планируют остановить газопровод и кому это выгодно.

Главное:

США планирует ввести санкции против компаний, которые строят или же оказывают поддержку строительству газопровода "Северный поток-2";

их счета заблокируют, визы у владельцев заберут, ограничат экспорт и импорт с США, банковские переводы и инвестиции в госдолг;

Германии выгоден "Северный поток-2", в то время как США из-за них могут потерять потенциальный рынок сбыта сжиженного газа;

Украина из-за газопровода рискует потерять прибыль от транзита российского газа.

В битве за "Северный поток-2": как разделились силы

"Мы готовы к тому, чтобы идти до конца", – заявил о строительстве "Северного потока-2" несколько недель назад российский президент Владимир Путин. В условиях сплошных неудач во внутренней политики, для Путина запуск "Северного потока-2" – шанс еще раз утвердиться в глазах своих избирателей. Показать сильного лидера, который в очередной раз поставил на место заграничных недоброжелателей.

Газопровод "Северный поток-2". Карта

И главный соперник – США. Ни Украина, которая из-за запуска "Северного потока-2" рискует потерять транзитную выручку и влияние на Россию, ни отдельные страны-ЕС, которые не поддерживают "трубу Путина", не способны остановить стройку. А вот у США такие шансы есть.

Как и на кого повлияет "Северный поток-2":

Украина потеряет транзитную выручку (3% ВВП) и влияние на РФ;

США потеряют рынок сбыта сжиженного газа в Европе и политические дивиденды из-за "выигрыша Путина";

Германия станет главным газовым хабом Европы;

Россия благодаря диверсификации потеряет зависимость от украинской ГТС и сможет выбить низкие тарифы на транзит.

Еще несколько недель назад все еще была надежда, что новая газовая директива ЕС остановит строительство "трубы Путина". В документе действительно ввели определенные ограничения, например, обязали половину мощности оставить для других поставщиков. Но на деле же после согласования Германия имеет право это ограничения отменить.

Северный поток-2

Следующий шаг был за Данией. Это единственное государство, которое не разрешило строить газопровод на своей территории. Они запросили дополнительные эксперты, что и привело к срывам сроков. Но, правда, построить "Северный поток-2" можно и в обход их вод. Поэтом это всего лишь затянет сроки, но не остановит проект Путина.

Сейчас же в игру вступили США. Там разработали законопроект с новыми санкциями против тех, кто участвует в строительстве или помогает в нем. Официальная позиция Штатов: они пытаются сохранить энергетическую безопасность и независимость Европы, поэтому категорически против запуска трубы.

На сайте Белого дома опубликовали цитату Трампа, в которой он также высказал свое недовольство позицией Германией. Мол, на оборону немцы тратят всего 1% ВВП, но собираются платить миллиарды долларов России за энергоносители. "Это неправильно", – цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Северный поток-2

На днях на сайте Конгресса опубликовали новый законопроект против компаний, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2". Документ еще предстоит принять, однако, учитывая позицию и Трампа, и Конгресса, скорее всего, санкции будут введены.

Кто попадет под санкции:

компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода на глубине 100 футов и ниже;

иностранцы, которые в любом качестве содействовали этим компаниям в строительстве "Северного потока-2";

Как накажут:

откажут в выдаче американских виз (касается должностных лиц компаний и основных акционеров);

заблокируют имущество (счета, активы, запретят любые операции) в США;

откажут в гарантиях, страховании, кредитах на сумму от $10 млн;

откажут в экспорте любых товаров и услуг.

Если под санкции попадет финансовое учреждение, закон предлагает следующие санкции:

запретят производить операции с долговыми инструментами США;

запретят обслуживание в качестве хранилища госфонда США;

запретят любые закупки товаров или услуг;

запретят операции в иностранной валюте, любые переводы.

Чего ждать от новых санкций

В "Нафтогазе" уверены, что новые санкции против проекта Путина вступят в силу уже в ближайшие месяцы. Глава компании Андрей Коболев заявил, что в отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции в отношении лиц, задействованных в определенных видах работ и услуг для завершения "Северного потока-2".

"Важно, что в законопроекте Круза-Шахин говорится о санкциях, которые с хирургической точностью нацелены именно на вражеский для Украины проект "Газпрома". В отличие от статьи 232 санкционного закона CAATSA, под предложенные санкции не будут подпадать другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании", – написал он на своей странице в Facebook.

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К слову, при встрече с президентом Владимиром Зеленским министр энергетики США Рик Перри анонсировал: "Палата представителей и Сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2". Именно этот документ и был опубликован на сайте ведомства.

Он, как минимум, позволит надавить на европейские компании с тем, чтобы они не принимали участие в проекте. Эксперт по вопросам международных отношений Ирина Верещук уверена: единственный выход из сложившийся ситуации – давить на ЕС. "Европа должна нажать, а мы должны нажать на Европу… Вы решили поиграться в экономические интересы с Россией, исключив политику – теперь сохраните транзит и обеспечьте интересы Украины именно таким способом", – уверена эксперт.

Но пока у Украины фактически отсутствуют рычаги давления на ЕС, США активно лоббирует идею, что "Северный проект-2" приведет к плачевным последствиям для всех и его необходимо остановить. В данном случае Штаты, возможно, отчасти преследуют и свои собственные интересы, однако при этом они полностью совпали с интересами Украины. Чем меньше шансов построить газопровод к 2020-му, тем больше вероятность, что "Нафтогаз" сможет подписать с "Газпромом" новый транзитный договор, отстояв позиции Украины.

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