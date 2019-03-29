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США пообещали жестко наказывать за покупку нефти у Венесуэлы

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Соединенные Штаты дали указание нефтяным торговым домам и нефтеперерабатывающим предприятиям по всему миру продолжать сокращать сделки с Венесуэлой.

В противном случае Вашингтон угрожает ударить по таким компаниям санкциями, даже если эти сделки не запрещены уже введенными ограничительными мерами, сообщает Reuters.

Соответствующий шаг вызван тем, что попытки Белого дома свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро в пользу лидера оппозиции Хуана Гуайдо зашли в тупик. Это является еще одним свидетельством того, что Мадуро использует иностранные фирмы для достижения своих внешнеполитических целей.

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США ввели новые санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы в начале этого года, но некоторые компании продолжают снабжать страну топливом из Индии, России и Европы.

В частности, ряд стран обходит американские санкции, и Вашингтон это не устраивает. С Мадуро продолжают сотрудничать Индия, Россия и страны Европы. Одни лишь покупают сырье, а другие отправляют Каракасу нефтепродукты, которыми разбавляется тяжелая венесуэльская нефть.

США пообещали жестко наказывать за покупку нефти у Венесуэлы

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро сказал, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы. Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

7 марта стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

19 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven. Под ограничительные меры попал и ее руководитель Адриан Антонио Пердомо Мата.

Одновременно с этим Вашингтон исключил из санкционных списков по Каракасу 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.

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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Да не видать хахлам дешёвой нефти .. России похер скупит все нефть и продаст ее хахлам .
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Свергнуть президента чужой страны ... это так демократично!
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вованов вован
вованов вован
Во дают- дали указания всему миру. Да и вообще, по конституции Венесуэлы президент там избирается прямым всенародным голосованием. И назначение какого-то американского ставленника Гуайдо президентом, это просто плевок в сторону народа этой страны.
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