США планируют сорвать главный проект Путина: в Конгрессе сделали заявление по "Северному потоку-2

Палата представителей Конгресса США зарегистрировала законопроект, который введет санкции против компании, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2". Это приведет к тому, что бизнесу будет дешевле отказаться от сотрудничества с российским проектом, чем продолжать его.
Об этом в эфире "Голоса Америки" заявил республиканец Адам Кинзингер. "Наши отношения будут хорошими, но Украина должна сделать много, чтобы искоренить коррупцию... Продолжать экономическое, судебное партнерство очень важно и мы будем это делать до тех пор, пока Украина будет обращаться к нам...По новому законопроекту любой, кто захочет стать частью проекта ("Северный поток-2" - ред), дорого заплатит. Будет дороже вести бизнес с Россией, чем отказаться от него", –заявил член Конгресса США.
При этом политик добавил: Россия пыталась использовать энергетическую зависимость как средство оказания чрезмерного политического влияния на европейских союзников. "Владимир Путин использовал природный газ в качестве оружия для запугивания и принуждения всего региона", – говорится на официальном сайте Кинзингера.
Кто попадет под санкции:
компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода на глубине 100 футов и ниже;
иностранцы, которые в любом качестве содействовали этим компаниям в строительстве "Северного потока-2";
Как накажут:
откажут в выдаче американских виз (касается должностных лиц компаний и основных акционеров);
заблокируют имущество (счета, активы, запретят любые операции) в США;
откажут в гарантиях, страховании, кредитах на сумму от $10 млн;
откажут в экспорте любых товаров и услуг.
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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