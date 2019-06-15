США планируют сорвать главный проект Путина: в Конгрессе сделали заявление по "Северному потоку-2

Палата представителей Конгресса США зарегистрировала законопроект, который введет санкции против компании, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2". Это приведет к тому, что бизнесу будет дешевле отказаться от сотрудничества с российским проектом, чем продолжать его.

Об этом в эфире "Голоса Америки" заявил республиканец Адам Кинзингер. "Наши отношения будут хорошими, но Украина должна сделать много, чтобы искоренить коррупцию... Продолжать экономическое, судебное партнерство очень важно и мы будем это делать до тех пор, пока Украина будет обращаться к нам...По новому законопроекту любой, кто захочет стать частью проекта ("Северный поток-2" - ред), дорого заплатит. Будет дороже вести бизнес с Россией, чем отказаться от него", –заявил член Конгресса США.

При этом политик добавил: Россия пыталась использовать энергетическую зависимость как средство оказания чрезмерного политического влияния на европейских союзников. "Владимир Путин использовал природный газ в качестве оружия для запугивания и принуждения всего региона", – говорится на официальном сайте Кинзингера.

Кто попадет под санкции:

компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода на глубине 100 футов и ниже;

иностранцы, которые в любом качестве содействовали этим компаниям в строительстве "Северного потока-2";

Как накажут:

откажут в выдаче американских виз (касается должностных лиц компаний и основных акционеров);

заблокируют имущество (счета, активы, запретят любые операции) в США;

откажут в гарантиях, страховании, кредитах на сумму от $10 млн;

откажут в экспорте любых товаров и услуг.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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