США откажутся от российских ракет: названы сроки

Соединенные Штаты откажутся от дополнительных закупок ракетных двигателей Российской Федерации после 2022 финансового года.

"Закон предписывает больше не закупать дополнительные двигатели после 2022 финансового года. Мы должны отказаться от РД-180 в установленные законом сроки", – сообщил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, передает РБК.

По его словам, у американских военно-воздушных сил есть стратегия по обеспечению самостоятельных запусков ракет в космос.

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"Во-первых, мы должны получить доступ к космосу, который имеет решающее значение для нашей нации, это ее жизненно важный интерес. Во-вторых, мы должны увеличить конкуренцию, что санкционированно законом, поэтому мы должны отказаться от РД-180", – заявил Реймонд.

Генерал отметил, что эта стратегия уже работает по всем направлениям – США провели 76 успешных самостоятельных запусков, а их стоимость удалось снизить на 24%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября 2018 года во время старта ракеты "Союз МС-10" к Международной космической станции произошла авария носителя. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Риски при запуске ракеты-носителя и транспортного пилотируемого корабля и его стыковке с МКС были застрахованы в СК "Согласие" на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали: если инцидент признают страховым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.

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