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США откажутся от российских ракет: названы сроки

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Соединенные Штаты откажутся от дополнительных закупок ракетных двигателей Российской Федерации после 2022 финансового года.

"Закон предписывает больше не закупать дополнительные двигатели после 2022 финансового года. Мы должны отказаться от РД-180 в установленные законом сроки", – сообщил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, передает РБК.

По его словам, у американских военно-воздушных сил есть стратегия по обеспечению самостоятельных запусков ракет в космос.

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"Во-первых, мы должны получить доступ к космосу, который имеет решающее значение для нашей нации, это ее жизненно важный интерес. Во-вторых, мы должны увеличить конкуренцию, что санкционированно законом, поэтому мы должны отказаться от РД-180", – заявил Реймонд.

Генерал отметил, что эта стратегия уже работает по всем направлениям – США провели 76 успешных самостоятельных запусков, а их стоимость удалось снизить на 24%.

США откажутся от российских ракет: названы сроки

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября 2018 года во время старта ракеты "Союз МС-10" к Международной космической станции произошла авария носителя. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Риски при запуске ракеты-носителя и транспортного пилотируемого корабля и его стыковке с МКС были застрахованы в СК "Согласие" на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали: если инцидент признают страховым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.

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Место
США
Тег
Новости России
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Украинские двигатели на тысячелетия превосходят российские и омериканцы правильно сделали что с 2022 года полностью перейдут на украинские ракеты и двигатели.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"у американских военно-воздушных сил есть стратегия по обеспечению самостоятельных запусков ракет в космос." Стратегия во как . Как же они на Луну летали ?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
a alexeyon, а чего ж закрыли программу то?
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a alexeyon
a alexeyon
Семёнов Александр, летали на американском сверхтяжелом ракето- носителе "Сатурн 5" ... Читай ты тупорылое троллевское пригожинское чмо хотя бы Википедию а не свои тупые методички.. Профукало ватное недоразумение всю космическую отрасль рф, причем частник Маск раком поставил рогониза и подарил ему батуты всего за 5 последних лет....
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