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США отказались продавать опасное оружие союзнику Путина

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В США передумали продавать Турции ракетные комплексы Patriot. Их предлагали купить взамен российских ЗРК С-400.

Об этом со ссылкой на источники в Госдепартаменте США сообщает CNN.

"Мы последовательно заявляли Турции, что наше последнее предложение Patriot будет отозвано, если она потребует поставки системы С-400. Срок действия нашего предложения Patriot истек", – сказал изданию официальный представитель Госдепа.

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В декабре 2018 года Госдеп объявил, что одобрил возможную продажу ракетной системы Патриот за 3,5 млрд долларов в Турцию.

"Также США также исключили Турцию из программы F-35, не позволяя ей приобрести около 100 самолетов-невидимок и исключив турецкие компании из производственной цепочки", – пишет CNN.

США передумали продавать Турции ракетный комплекс Patriot

США передумали продавать Турции ракетный комплекс Patriot

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у РФ С-400 ее ждут серьезные проблемы.

В ответ на это президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отступать от решения.

Он также заверил, что приобретаемые Анкарой С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США.

А в июне 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400.

После этого Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ заявила, что системы С-400 в ближайшее время будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны региона.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
Теги
оружие Госдеп США
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Как быстро начинает ненавидеть украинцев)...уже Эрдоган стал...союзником...Путина..Молодец Обозреватель))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Сироткин Андрюха, Пусть турция на раиссянских суперджетах сухого летает и пвошные комплексы покупают, которые не видят цели из-за кривизны земли. Супер комплексы!
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