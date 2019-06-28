США одобрили масштабную военную помощь Украине: детали

Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине.

Об этом сообщает издание Лига.нет со ссылкой на сюжет телеканала C-SPAN. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения. Проект направлен на предоставление Украине ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты ряда законов

В Палате представителей Конгресса рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине $250 млн военной помощи. 21 июня сообщалось, что Палата представителей дала зеленый свет законопроектам о бюджете на 2020 год для Пентагона, Госдепартамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и смежных программ, в которых выделяется до $700 млн и на поддержку Украины.

Напомним, в мае Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, в который заложена поддержка для Украины на 2020-й финансовый год.

Как писал OBOZREVATEL, недавно экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте сообщил, что в 2019 году Украина получит от Штатов 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее объявил, что Украина может получить летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок.

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