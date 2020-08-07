В США выдвинули новое обвинение против Коломойского из-за ПриватБанка

Министерство юстиции США обвинило украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и отмывании этих денег через США.

Там потребовали конфисковать недвижимость бизнесмена в двух штатах, которая могла быть приобретена за эти средства. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

Что вменяют Коломойскому

"Коломойский и Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили миллиарды долларов. Оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии с 2008 года по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован. Они отмывали деньги, а потом перевели средства в США", – заявили в Минюсте.

По данным ведомства, бизнесмены за эти деньги покупали недвижимость и предприятия на сотни миллионов долларов.

"Офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов", – сообщили в Минюсте США.

А американское издание Washington Post со ссылкой на Минюст добавило, что среди покупок бизнесменов – около 500 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости в Огайо; сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане; завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе; коммерческая недвижимость в Техасе.

Министерство юстиции потребовало конфискации офисного парка в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.

Как объяснили происхождение денег

Адвокат Коломойского Майкл Салливан заявил, что его клиент категорически отвергает утверждения Министерства юстиции.

Сам Коломойский отметил, что все средства, о которых говорит американское ведомство были инвестированы из собственных доходов, сообщил "Громадське".

"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке. Все остальное категорически исключается", – сказал Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа ФБР провело обыски в помещениях компании Optima Management Group в офисном центре в городе Кливленд, штат Огайо, через которую могли отмывать деньги ПриватБанка.