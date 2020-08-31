США наложили санкции на крупнейшую в мире судостроительную компанию – СМИ

США наложили торговые санкции на крупнейшую в мире судостроительную компанию China Shipbuilding Group из-за ее участия в строительстве искусственных островов в Южно-Китайском море.

В санкционном списке Министерства торговли США кроме China Shipbuilding Group еще 23 компании, сообщил Splash.

Искусственные острова в этом регионе Пекин строит, чтобы размещать на них военные аэродромы, системы ПВО и противокорабельные системы вооружений. Цель – взять под контроль районы шельфа, где были обнаружены крупные запасы нефти и газа.

Американские санкции предусматривают ограничение продажи товаров, произведенных в США, а также товаров, в которых используются американские комплектующие и технологии.

В ответ в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что острова Южно-Китайского моря являются неотъемлемой частью территории Китая.

"Для нас полностью оправдано строительство там объектов и развертывание необходимого оборонного оборудования", – заявил представитель китайского посольства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список пять российских научно-исследовательских институтов, которые подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

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