США могут обрушить рубль: что произошло

Из-за торговой войны между США и Китая стоимость рубля может резко обрушиться. Предыдущее обострение уже стоило рублю отката до 67 руб./$, а последнее разворачивается прямо сейчас.

Об этом соощает издание thebell. США и Китай обменялись новыми обещаниями пошлин и запретов, фондовые рынки традиционно рухнули, а американские гособлигации снова показывают признак скорого наступления экономического кризиса.

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"Для рубля это плохие новости, но поддержать российскую валюту сможет ФРС США — на фоне растущей угрозы рецессии глава американского центробанка Джером Пауэлл намекает на новое понижение ставки, а одно лишь заявление об этом способно резко укрепить рубль, показали последние недели", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.

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