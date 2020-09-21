США хотят создать коалицию против "Северного потока-2", – Помпео

США планируют создать коалицию, чтобы предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью Bild, которое было опубликовано в понедельник, 21 сентября. Он выразил надежду, что проект не смогут завершить до конца.

"Соединенные Штаты считают, что трубопровод "Северный поток-2" реализует поддержку России и создает риск для Европы, позволяя ей стать зависимой от газа, который поступает из РФ, а также грозит Украине", – подчеркнул Помпео.

"Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая предотвратит это. Мы надеемся, что немецкое правительство будет иметь такое же видение..." – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили, что отказ от "Северного потока-2" может обойтись в 10 млрд евро штрафных санкций. Эти деньги могут получить фирмы, которые участвуют в проекте и уже получили разрешения на строительство.