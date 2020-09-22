США хотят создать коалицию против "Северного потока-2", – Помпео

Госсекретарь США отметил, что Европа рискует стать зависимой от российского газа
Американец отметил, что газопровод также может нанести вред Украине
Он надеется, что Германия все же откажется от этого проекта
США планируют создать коалицию, чтобы предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью Bild, которое было опубликовано в понедельник, 21 сентября. Он выразил надежду, что проект не смогут завершить до конца.
"Соединенные Штаты считают, что трубопровод "Северный поток-2" реализует поддержку России и создает риск для Европы, позволяя ей стать зависимой от газа, который поступает из РФ, а также грозит Украине", – подчеркнул Помпео.
"Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая предотвратит это. Мы надеемся, что немецкое правительство будет иметь такое же видение..." – добавил он.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили, что отказ от "Северного потока-2" может обойтись в 10 млрд евро штрафных санкций. Эти деньги могут получить фирмы, которые участвуют в проекте и уже получили разрешения на строительство.