США хотят пять лет выделять масштабную военную помощь Украине: представлен законопроект

Сенаторы США выступили за ежегодное предоставление военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов на протяжении следующих пяти лет.

Соответствующий законопроект внесли в пятницу, 31 июля, представители как Республиканской, так и Демократической партий. Кроме того, они предлагают выделять по 4 миллиона долларов на обучение офицерского состава в Украине, передает Reuters.

В документе закреплено требование к Министерству обороны США и Государственному департаменту представить отчет о потребностях Вооруженных сил Украины и план оказания помощи в сфере безопасности. Также указывается необходимость назначить специального посланника США для Украины.

В июне Пентагон объявлял о планах выделить Киеву 250 миллионов долларов в качестве военной помощи. В начале июля демократы, контролирующие комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, предложили увеличить сумму в 2021 году еще на 25 миллионов.

Дополнительные средства предлагалось выделить на подготовку личного состава, вооружение, логистику и разведку. Ранее также сообщалось, что деньги пойдут на "укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии".

Как сообщал OBOZREVATEL, исследовательский комитет Республиканской партии США представил в Конгрессе доклад с предложениями признать Россию "страной – спонсором терроризма" и ввести новые санкции против компаний и отдельных лиц.