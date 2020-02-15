США дадут Европе $1 млрд на противостояние России: кто получит деньги

В США решили выделить до $1 млрд европейским странам, чтобы они смогли снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Об этом заявил глава Госдепа США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февряля, передает "Интерфакс-Украина". "Мы решили выделить до $1 млрд на проекты в рамках Инициативы трех морей", – сказал Помпео, говоря о мерах, которые помогут снизить энергозависимость Европы от РФ.

США

В свою очередь, представитель Госдепа Морган Ортагус пояснила в твиттере, что эти средства помогут обеспечить "суверенитет, процветание и энергетическую независимость наших европейских друзей".

Инициатива трех морей объединяет 12 стран, которые имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям: Австрию, Болгарию, Венгрию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию и Словению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.

29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Позже стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

Как стало известно, Трамп лично приказал отобрать у Украины военную помощь.

США в 2020 году дадут Украине помощь на сумму $700 млн. В частности, $365 млн составит военная помощь.

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