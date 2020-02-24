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24 февраля • обновлено в 19:04
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/ Рынки и компании

Из-за санкций: от России отвернулись партнеры по бизнесу

6.7т
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"Роснефть" столкнулась с крупными проблемами при экспорте нефти. Сразу несколько покупателей потребовали немедленно убрать попавшую под санкции США Rosneft Trading из всей цепочки поставок.

Об этом сообщили сразу пять источников в отрасли, передает Reuters. "Дочка" "Роснефти" компания Rosneft Trading S.A. (RTSA) попала под санкции после того, как США обвинили ее в финансовой помощи правительству венесуэльского президента Николаса Мадуро.

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"Роснефть" назвала деятельность компании законной и обвинила Вашингтон в двойных стандартах, поскольку он позволяет американскому конкуренту "Роснефти" – компании Chevron – работать в Венесуэле.

"Вашингтон установил 90-дневный срок для контрагентов на сворачивание операций с RTSA, но, по словам источников Рейтер, несколько покупателей потребовали немедленно убрать Rosneft Trading из всей цепочки поставок, поскольку иначе у них могут возникнуть проблемы с покупкой нефти", – сообщило агентство.

“С точки зрения логистики это огромная головная боль. Придется изменить очень много контрактов”, сказал один из источников, знакомый с деятельностью "Роснефти".

Санкции против России

Санкции против России

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" аннексированного Россией Крыма любят повторять, что санкции США и Европы им не мешают. При этом во внутренних документах они вынуждены признавать – изоляция крайне больно бьет по экономике.

В ноябре 2019 года Кабмин Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

20 июня 2019 года Европейский Союз принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

В октябре 2019 года в Евросоюзе заявили, что не намерены снимать экономические санкции с Российской Федерации.

28 января стало известно, что Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
санкции
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Комментарии
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
именно причины экономичесские,и есть реальными ,а вся политичесская возня ,это прикрытие,по сути недобросовестные методы конкуренции.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия Банкрот и это только начало!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
...и повернулись к украине)))))
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