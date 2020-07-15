США анонсировали новые санкции против "Северного потока-2": МИД Украины выступил с заявлением

Власти США решили ввести дополнительные санкции в отношении российского проекта газопровода "Северный поток-2" и его части "Турецкий поток".

Госсекретарь Майк Помпео выступил с соответствующим предупреждением к инвесторам проекта, передает Bloomberg.

"Уходите сейчас или рискнете столкнуться с последствиями", – сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Как пишет The Wall Street Journal, это решение означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, которые инвестируют от 1 миллиона долларов в проект, либо – предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Дополнительными ограничительными мерами могут быть замораживание активов в США, отказ выдачи виз и исключение из программ по получению услуг в банковской и финансовой сферах.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины поприветствовало такую позицию США, отметив, что это не позволит России геополитически расколоть Европу и подорвать энергетическую безопасность как Украины, так и Европы.

"Мы приветствуем дальнейшие меры США, направленные на то, чтобы остановить управляемый Россией проект "Северный поток-2", завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы", – сказано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Twitter МИД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, обе нитки газопровода "Северный поток" были остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля.