Срыв газовых переговоров с Россией: названы последствия для Украины

В случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года упадет давление в украинских газовых сетях.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук, комментируя переговоры Украины и РФ о транзите газа. По его словам, в некоторых регионах могут ввести ограничения на газ для промышленности и населения.

"Могут быть проблемы, могут быть точки, где газа не будет хватать, потому что есть проблемы с газовыми сетями. Если транзит российского газа прекращается, мы начинаем качать газ из подземных хранилищ на восток Украины и на юг. В зоне риска южные области – Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, частично Днепропетровская область. Там могут быть более существенные ограничения газа, чем в других областях", – заявил эксперт.

По его словам, "ограничения будут касаться всех абсолютно – промышленности и теплокоммунэнерго, населения".

"Для теплокоммунэнерго ограничат газ, установят лимиты. Это будет кризисная ситуация, надо исходить из этого. Третий момент – население, которое живет в частном секторе. Там уменьшается давление в газовых сетях, и это тоже проблема, потому что не у всех стоит оборудование, которое может "вытянуть" низкое давление. Люди могут ощутить проблему", – добавил Корольчук.

По мнению эксперта, "Нафтогаз Украины" бравирует, заявляя о готовности к отопительному сезону в условиях отсутствия транзита газа из РФ.

"Погодные условия никто не может прогнозировать. Никто не может прогнозировать состояние газовых сетей в условиях низкого давления. Сравнивать с 2009 годом, когда Украина осуществляла реверсную систему, нельзя, потому что были больше объемы потребления газа, больше объемы запасов газа в подземных хранилищах. Надо надеяться, что до такого не дойдет", – подчеркнул он.

Корольчук также прокомментировал заявления "Нафтогаза" о том, что в подземные хранилища закачано достаточно газа, чтобы перезимовать.

"Есть объем потребления в период с октября по апрель – сколько потребляет газа население и промышленность. Из этого исходят, сколько надо иметь запасов газа в подземных хранилищах. Там сейчас 21,5 млрд кубометров, но надо помнить, что на самом деле из этого количества "Нафтогазу Украины" принадлежит немного больше 6 млрд кубометров", – пояснил он.

"Значительная часть – почти 8 млрд кубометров – это газ, который хранится в режиме таможенного склада. Иностранные трейдеры хранят его там. И самое главное – у них нет договоров, что они будут этот газ продавать "Нафтогазу" в зимний период… Представим себе – наступает кризис, в январе-феврале надо поднимать этот газ, а договора нет. И какова будет цена этого газа? Это частные компании, они не будут его нам продавать по льготной цене за 250 долларов. Этот вопрос, на который нет ответа сегодня", – подчеркнул эксперт.

kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брюсселе 28 октября прошли переговоры Украины, России и Европейской комиссии касательно транзита российского газа через украинскую территорию.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение транзита после 1 января 2020 года возможно, если "Нафтогаз Украины" откажется от многомиллиардных судебных претензий к "Газпрому".

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