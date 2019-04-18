Срочное заседание СНБО из-за ПриватБанка: Порошенко объявил о рисках

Президент Украины Петр Порошенко поручил Национальному банку обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка, решение о национализации которого было признано судом незаконным и отменено.

Такое поручение Порошенко озвучил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 18 апреля. Видеотрансляция события была опубликована на Facebook-странице действующего главы страны.

"Обращаемся с просьбой обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка, укомплектовать их необходимыми наличными средствами, не допустить сбоев функционирования", – сказал Порошенко.

Он также призвал Министерство финансов проанализировать риски, связанные с исполнением решения суда, если оно вступит в силу, а также просчитать возможные убытки государства.

"В условиях, если мы изымем 155 млрд гривен к капитализации, это повлечет за собой риски в виде 100 млрд дополнительного финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые государство будет обязано взять за счет средств государственного бюджета. Выплата денег будет иметь огромные риски и для инфляции, и для курсовой политики, и для стабильности банковской системы", – добавил Порошенко.

Он также поручил МИД проинформировать международных партнеров "о мотивации бывших акционеров ПриватБанка и их политических представителей о попытках дестабилизации политической и финансовой ситуации".

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Доручив МЗС проінформувати наших міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк, МВФ, США та ЄС, щодо мотивації колишніх акціонерів Приватбанку та їхніх політичних представників про спроби дестабілізації політичної і фінансової ситуації в Україні — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 квітня 2019 р.

Как писал OBOZREVATEL, в НБУ заявили о намерении обжаловать вердикт Окружного административного суда Киева по ПриватБанку в Апелляционном суде.

Первый зампред НБУ Екатерина Рожкова заявила, что возвращение ПриватБанка бывшим владельцам невозможно.

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