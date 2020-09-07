Меркель изменила отношение к санкциям против "Северного потока-2" из-за отравления Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель изменила свое отношение к санкциям против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

По словам ее пресс-секретаря Штеффена Зайберта, она готова связать "Северный поток-2" с ответом России на отравление оппозиционера Алексея Навального, сообщил Bloomberg в понедельник, 7 сентября.

Хотя еще на прошлой неделе канцлер заявляла, что российский газопровод будет достроен и его будущее не следует связывать с отравлением Навального.

"Немецкий лидер поддерживает заявления министра иностранных дел Хайко Мааса, который на выходных предупредил, что Берлин может изменить свою поддержку проекту. Канцлер считает, что неправильно отвергать что-либо с самого начала", – сказал Зайберт.

О санкциях заявили двое министров

Также сразу два министра немецкого правительства заявили, что введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2" зависит от ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

В частности, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр готова к обсуждению санкций против России, в том числе и относительно недостроенного газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении DW.

По ее мнению, дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы. Доказанное использование химического оружия ставит очень серьезные вопросы к руководству РФ.

"Я всегда говорила, что "Северный поток-2" – далеко не самый любимый мой проект. Для меня всегда было понятно, что здесь нужно учитывать обоснованные интересы безопасности стран Центральной Европы и Украины", – добавила Крамп-Карренбауэр.

Также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан связал будущее газопровода с расследованием отравления Навального. Он заявил, что продолжится ли строительство газопровода, зависит прежде всего от России.

По его словам, Москва должна прояснить ситуацию и изменить свою "очень упертую позицию".

"Нет экономических вопросов, которые в итоге могли бы быть важнее, чем внешнеполитические интересы и интересы в сфере безопасности Германии и Европы", – подчеркнул Шпан.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению Навального.

Также Маас допустил, что страна может изменить свою позицию к Россию по "Северному потоку-2". По его словам, на это может повлиять отказ РФ от расследования отравления Навального.

5 сентября стало известно, что власти Швеции выступили против введения санкций против российского газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального попыткой его убийства.