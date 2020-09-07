Сразу двое министров Германии высказались о санкциях для "Северного потока-2" из-за Навального

Сразу два министров немецкого правительства заявили, что введение санкций против газопровода "Северный поток-2" зависит от ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

В частности, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр готова к обсуждению санкций против России, в том числе и относительно недостроенного газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении DW.

По ее мнению, дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы. Доказанное использование химического оружия ставит очень серьезные вопросы к руководству РФ.

"Я всегда говорила, что "Северный поток-2" – далеко не самый любимый мой проект. Для меня всегда было понятно, что здесь нужно учитывать обоснованные интересы безопасности стран Центральной Европы и Украины", – добавила Крамп-Карренбауэр.

Также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан связал будущее газопровода с расследованием отравления Навального. Он заявил, что продолжится ли строительство газопровода, зависит прежде всего от России.

По его словам, Москва должна прояснить ситуацию и изменить свою "очень упертую позицию".

"Нет экономических вопросов, которые в итоге могли бы быть важнее, чем внешнеполитические интересы и интересы в сфере безопасности Германии и Европы", – подчеркнул Шпан.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению Навального.

Также Маас допустил, что страна может изменить свою позицию к Россию по "Северному потоку-2". По его словам, на это может повлиять отказ РФ от расследования отравления Навального.

5 сентября стало известно, что власти Швеции выступили против введения санкций против российского газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального попыткой его убийства.

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