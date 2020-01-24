Сравнил себя с Маском: Витренко потроллил критиков зарплат в "Нафтогазе"

Топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко потроллил критиков высоких зарплат в украинских компаниях, приведя в пример основателя Tesla Илона Маска, который может получить премию в $346 млн.

"Если рыночная стоимость акций компании Tesla не будет снижаться в среднем на протяжении следующих полгода, Илон Маск получит первую часть премии, которую ему назначила совет директоров. Сумма этой первой части его премии: $346 млн", – написал Витренко в Facebook в пятницу, 24 января.

Напомним, 22 января капитализация компании Tesla впервые превысила $100 млрд.

Витренко добавил, что $346 млн – это только бонус. А как акционер Tesla Маск еще и выиграет от того, что рыночная стоимость его акций растет.

Рост акций Tesla на первой странице Financial Times Юрий Витренко

Также Витренко подколол министра экономики Украины Тимофея Милованова, который заявил, что везде в мире максимальный размер бонусов для топ-менеджеров ограничивают.

"Украинские политики говорят, что в развитых странах с рыночной экономикой вознаграждение бизнесменов (не частных предпринимателей, а топ-менеджеров компаний) ограничивается определенным лимитом. Попросил у них ссылки на такие факты, но они так и не дали. Может у кого есть?" – добавил Витренко.

Новости Tesla побила еще один важный финансовый рекорд

В комментариях под постом пользователи упрекнули, что "Нафтогаз" – это не Tesla, а Витренко – не Маск. На это Витренко заявил, что государство тоже заинтересовано в качественном ведении бизнеса.

"Государство как акционер государственных компаний, заинтересовано в качественном ведении бизнеса в этих компаниях не меньше, чем акционеры Tesla заинтересованы в качественном ведении бизнеса в Tesla. И у меня нет оснований считать, что совет директоров Tesla менее компетентен в вопросе определения вознаграждения менеджерам этой компании, чем украинская власть. Также напомню, что по Конституции Украины запрещается дискриминация по форме собственности", – написал Витренко.

Витренко рассказал о своих премиях

Премии Маска и Витренко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

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