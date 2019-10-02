"Спекулянты хорошо заработали": экономист рассказал, почему резко подорожал доллар в Украине

В Украине курс доллара в пунктах обмена валюты за сутки подорожал с 24,5 до 25 грн/$ из-за политической обстановки и спекуляций со стороны экспортеров. Причем в первую очередь это было выгодно тем, кто зарабатывает в долларах или на обменниках.

Такое мнение OBOZREVATEL озвучил экономист Международного центра перспективных исследований Егор Кыян. "Действительно, в течение недели гривня обычно укрепляется, под выходные "падает". А тут гривня "резко упала". Я бы сказал, что довольно резко. Думаю, что не только фактор спроса и предложения на рынке сыграл свою роль, но и политическая обстановка ("формула Штанмайера", Трамп-Зеленский, ситуация с МВФ и т. д). Также, считаю, на этом резком подорожании спекулянты хорошо заработали", – отмечает он.

Курс доллара в Украине

При этом эксперт добавляет: тенденция на ревальвацию (укрепление гривни) может еще вернуться. Хотя в общем вероятность к подорожанию доллара сохранится.

Отметим, что 2 октября курс гривни к американской валюте в обменниках Киева поднялся до 25 грн/$. Еще вчера, 1 октября, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,48 грн/$. А средний курс продажи евро в банках составил 26,72 грн/€.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а по национальной шкале в Украине – с "uaBBB" до "uaA".

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