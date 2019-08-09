Спасут себя сами? В России похвастали, как банки обойдут санкции от США

Российские банки сами смогут выкупить долговые облигации Минфина РФ, если из-за санкций на них не будет спроса со стороны американских инвесторов.

Об этом со ссылкой на материалы Центробанка России передает ТАСС. Там говорят, что финансовые учреждения имеют для этого достаточный запас валюты.

"В конце июля активизировались обсуждения санкций в отношении России, и 1 августа были объявлены ограничения на возможность участия инвесторов из США в первичном размещении суверенных облигаций в валюте. Данный запрет не является значимым для рынка государственных еврооблигаций, так как российские банки обладают большим запасом валютной ликвидности и смогут выкупать новые размещения, если Минфин примет решение о выходе на рынок еврооблигаций", – отмечает ЦБ.

Там добавляют, что российские банки имеют на зарубежных счетах около $18 млрд. С помощью этой "подушки" и будут погашать колебания на финансовых рынках.

В ЦБ РФ заявили, что не боятся санкций Obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, новые американские санкции против Российской Федерации привели к тому, что рубль пробил двухмесячные минимумы, а инвесторы принялись распродавать российский госдолг. В частности, российская валюта спикировала к антирекордам – 65,4 к доллару и 72,42 к евро.

Американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверят незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

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