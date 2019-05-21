"Спасибо Дании": Украина получила шанс в газовой войне с Путиным

Украина имеет шанс заключить новый транзитный контракт с Россией на своих условиях. Благодаря тому, что Дания не дала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2", РФ придется договариваться с украинским "Нафтогазом".
Об этом заявил председатель правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик, передает "Сегодня". "Большое спасибо руководству Дании, которая еще не дала разрешение. Будем надеяться, что и не даст – на прохождение через зону ответственности Дании", – заявил эксперт.
Северный поток-2
novostipmr.com
Боровик убежден: в Украины есть хороший шанс на собственных условиях заключить транзитный контракт или контракты с "Газпромом" – на полгода, год или на сезон. Несмотря на то, что "Северный поток – 2" профинансирован на 4/5 и имеет поддержку в Европе, в частности, со стороны Германии, украинской власти можно активизироваться в нескольких направлениях.
"Еще сильнее подтянуть к жесткому решению США, которые могли бы наложить санкции на компании, которые занимаются подводной частью прокладки газопровода и тогда это может остановить поток", – отметил Боровик.
Отметим, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял об угрозе полной остановки транзита российского газа через украинскую территорию. Это могло бы привести к потерям 3% ВВП (РФ вынуждена оплачивать доставку голубого топлива). Кроме того, если газотранспортная система остановится, под вопросом окажется ее работоспособность.
Чтобы сократить поставки газа через Украину, Россия совместно с Германией и другими странами начала возводить "Северный поток-2". Строительство "Трубы Путина" согласовали все государства, через территорию которых она будет проходить, кроме Дании.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, усиливающих требования к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок в Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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