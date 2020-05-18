В Украине вырос спрос на спаржу: сколько на ней зарабатывают фермеры

В Украине вырос спрос на спаржу. Ее выращивание – это прибыльный бизнес (полкилограмма сейчас стоит 125 гривен), а рестораны готовят из нее настоящие деликатесы.

Первую украинскую спаржу начали выращивать в Херсонской области. Сейчас здесь сосредоточено две трети полей, говорится в сюжете ТСН. Однако, в самой области этот продукт не такой уж и популярен.

На местных рынках среди привычных овощей спаржи не видно. Изредка ее можно увидеть в супермаркетах. Почти весь урожай вывозят в большие города или по почте на заказ.

Спаржа в Украине

Стоимость килограмма спаржи с поля под Киевом сто гривен, но это оптовая цена. Уже посредники овощ чистят, сортируют и продают. Родит в промышленных масштабах спаржа в течение семи лет – только на пятый год от посадки. Вся работа ручная, поэтому отсюда и цена.

В Днепре килограмм спаржи стоит в среднем 130 гривен. Дачники стали сами ее выращивать. Один куст рассады обойдется в 25 гривен.

В Германии спаржа – главный деликатес весны. Ежегодно каждый житель страны съедает до двух килограммов спаржи. Рестораны делают ее основой сезонного меню.

Самую свежую спаржу просто из ферм немцы продают на рынках и в торговых точках на улицах. Цена ей почти золотая. Полкилограмма белой спаржи стоят шесть евро – это примерно 180 гривен. В супермаркетах можно купить спаржу: белая стоит семь евро за килограмм, а зеленая – пять. То есть спаржа стоит как мясо: килограмм свинины стоит 12 евро.

За пару лет, говорят аграрии, спаржа в Украине станет популярной и дешевле. Ведь ее все больше высаживают фермеры из всех регионов страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что под Киевом "обанкротившийся фермер" выбросил на помойку тонны моркови, поскольку якобы не смог продать урожай из-за карантина.

в Украине закрытия рынков через введенный карантин привело к тому, что упали цены на овощи, а фермеры отказываются убирать урожай с полей.