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1 ноября • обновлено в 11:23
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/ Рынки и компании

Россия остановит транзит газа через Украину: названа сумма убытков

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Газопроводы в обход Украины, которые строит Россия, способны в ближайшие годы полностью заменить украинскую ГТС. Из-за этого уже в 2020 году Украина может потерять 0,6% ВВП, а в 2021 – 0,9%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за октябрь 2019 года, который опубликован на сайте НБУ. Там отмечают, что переговоры о новом контракте продолжаются и определенности ни по срокам, ни объемов транзита на сегодня нет.

Отмечается, что за транспортировку российского газа через свою территорию Украина получает около $3 млрд в год. А его прекращение не только приведет к потерям валюты, но и создаст риски для секторов экономики, которые с этим связаны, и поставит под вопрос обеспечение Украины газом в целом.

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"Согласно предположениям НБУ к базовому сценарию макроэкономического прогноза, объем транзита может сократиться с около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года. Прямые потери экономики, если сравнить с объемами транзита на уровне 2019 года, составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем. Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита", – сказано в прогнозе НБУ.

В НБУ подсчитали потери Украины без транзита газа

В НБУ подсчитали потери Украины без транзита газа

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Темы
Поставки газа в Украину Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
НБУ ВВП транзит газа ГТС
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-ляцкие свиньи! А почему бы вам тоже не построить ОБХОДНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ и не покупать дешевый газ напрямую из Средней Азии???
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Алехин Евгений
Алехин Евгений
Не пойму- почему на Украине не рассматривают простой сценарий- предложить ТАКИЕ коммерческие условия транзита газа через свою ГТС, чтобы акционеры Газпрома сказали: Вау! и забили на фиг заглушками все Северные и Турецкие потоки?
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