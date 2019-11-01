Россия остановит транзит газа через Украину: названа сумма убытков

Газопроводы в обход Украины, которые строит Россия, способны в ближайшие годы полностью заменить украинскую ГТС. Из-за этого уже в 2020 году Украина может потерять 0,6% ВВП, а в 2021 – 0,9%.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за октябрь 2019 года, который опубликован на сайте НБУ. Там отмечают, что переговоры о новом контракте продолжаются и определенности ни по срокам, ни объемов транзита на сегодня нет.
Отмечается, что за транспортировку российского газа через свою территорию Украина получает около $3 млрд в год. А его прекращение не только приведет к потерям валюты, но и создаст риски для секторов экономики, которые с этим связаны, и поставит под вопрос обеспечение Украины газом в целом.
"Согласно предположениям НБУ к базовому сценарию макроэкономического прогноза, объем транзита может сократиться с около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года. Прямые потери экономики, если сравнить с объемами транзита на уровне 2019 года, составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем. Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита", – сказано в прогнозе НБУ.
В НБУ подсчитали потери Украины без транзита газа
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
В Брюсселе в понедельник, 28 октября, состоялась трехсторонняя встреча Украины, России и Европейской комиссии касательно транзита российского газа.
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