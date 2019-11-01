Россия остановит транзит газа через Украину: названа сумма убытков

Газопроводы в обход Украины, которые строит Россия, способны в ближайшие годы полностью заменить украинскую ГТС. Из-за этого уже в 2020 году Украина может потерять 0,6% ВВП, а в 2021 – 0,9%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за октябрь 2019 года, который опубликован на сайте НБУ. Там отмечают, что переговоры о новом контракте продолжаются и определенности ни по срокам, ни объемов транзита на сегодня нет.

Отмечается, что за транспортировку российского газа через свою территорию Украина получает около $3 млрд в год. А его прекращение не только приведет к потерям валюты, но и создаст риски для секторов экономики, которые с этим связаны, и поставит под вопрос обеспечение Украины газом в целом.

"Согласно предположениям НБУ к базовому сценарию макроэкономического прогноза, объем транзита может сократиться с около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года. Прямые потери экономики, если сравнить с объемами транзита на уровне 2019 года, составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем. Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита", – сказано в прогнозе НБУ.

В НБУ подсчитали потери Украины без транзита газа

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