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Нашли замену России: в Украину будут поставлять газ из США

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Украина договорилась о поставках американского природного газа через Польшу.

Соглашение об этом группа "Энергетические ресурсы Украины" подписала с Польской нефтегазовой компанией PGNiG, сказано на сайте "ЭРУ".

"Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании "ЭРУ". Поставки для нее будут осуществляться до конца 2019 года", – говорится в пресс-релизе "ЭРУ".

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"У нас есть возможность покупать сжиженный газ на конкурентных условиях в надежных поставщиков со всего мира. Мы также зарезервировали полную мощность на терминале в Свиноуйсьце, где ожидаем 39 поставок в следующем году, и имеем свободную мощность в газопроводе в Польше и на ее границах. Это делает PGNiG привлекательным партнером для сотрудничества в создании современного и безопасного рынка газа", – говорит председатель PGNiG Петр Возняк.

По его словам, перекачки газа в Украину ограничивают только мощности газопроводов Польши в направлении Силезия – Подкарпатье. Их собираются увеличить до 2021 года.

"Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена максимум до 2021 года", – отметил он.

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В "ЭРУ" добавляют, что Украина может быть не единственным потребителем природного газа из США.

"Учитывая развитую структуру украинской газотранспортной системы, Украина может стать не последним пунктом назначения американского СПГ, который в дальнейшем может поставляться в такие страны, как Венгрия, Румыния, и даже Молдова", – сказал директор ООО "ЭРУ ТРЕЙДИНГ" Ярослав Мудрый.

Украина через Польшу купила газ из США

Украина через Польшу купила газ из США

neftegaz.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже получает газ из Словакии, Польши и Венгрии. Киев приостановил импорт газа из России в ноябре 2015 года, после аннексии Крыма и поддержки Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.

"Укртрансгаз" заявил, что ведет переговоры с румынской компанией SNTGN Transgaz, а также другими странами по получению газа из трансбалканского трубопровода.

Опасения, что российский "Газпром" полностью прекратит транзит газа через Украину после достройки газопровода "Северный поток-2", заставляет Украину накапливать на зиму большие объемы газа в подземные хранилища.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 газохранилищ общей вместимостью 31 млрд кубометров.

Компания "Укртрансгаз" готовится до 1 января открыть еще один пункт для импорта дополнительных 1,5 млрд кубометров природного газа с территории Евросоюза. Киев ожидает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину, когда в 2019 году подойдет к концу срок предыдущего соглашения.

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Тег
газ
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Kom AV
Kom AV
Интересно, а никто не задумывался откуда этот газ. Всё просто, Китай в массовом порядке оказывается от поставок газа из США, из-за его дороговизны и нестабильно состава. От того и свободные объёмы в США появились. Только интересно кто будет платить. Все компании частные, в половине из них старшие партнёры российские предприниматели, которые зная особенности украинского бизнеса, даже под государственные гарантии в долг не дадут. Кто оплатит этот банкет?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Это уже обкатанная ситуация тоже самое было и с углем из СШП - результат повышение тарифов почти в 3 раза свиньи на дурака не нужен нож ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь свиньи ваш прапор отражает ваше умственное развитие точнее умственную деградацию .
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Их богатых не поймешь...
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