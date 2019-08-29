Нашли замену России: в Украину будут поставлять газ из США

Украина договорилась о поставках американского природного газа через Польшу.

Соглашение об этом группа "Энергетические ресурсы Украины" подписала с Польской нефтегазовой компанией PGNiG, сказано на сайте "ЭРУ".

"Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании "ЭРУ". Поставки для нее будут осуществляться до конца 2019 года", – говорится в пресс-релизе "ЭРУ".

"У нас есть возможность покупать сжиженный газ на конкурентных условиях в надежных поставщиков со всего мира. Мы также зарезервировали полную мощность на терминале в Свиноуйсьце, где ожидаем 39 поставок в следующем году, и имеем свободную мощность в газопроводе в Польше и на ее границах. Это делает PGNiG привлекательным партнером для сотрудничества в создании современного и безопасного рынка газа", – говорит председатель PGNiG Петр Возняк.

По его словам, перекачки газа в Украину ограничивают только мощности газопроводов Польши в направлении Силезия – Подкарпатье. Их собираются увеличить до 2021 года.

"Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена максимум до 2021 года", – отметил он.

В "ЭРУ" добавляют, что Украина может быть не единственным потребителем природного газа из США.

"Учитывая развитую структуру украинской газотранспортной системы, Украина может стать не последним пунктом назначения американского СПГ, который в дальнейшем может поставляться в такие страны, как Венгрия, Румыния, и даже Молдова", – сказал директор ООО "ЭРУ ТРЕЙДИНГ" Ярослав Мудрый.

Украина через Польшу купила газ из США neftegaz.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже получает газ из Словакии, Польши и Венгрии. Киев приостановил импорт газа из России в ноябре 2015 года, после аннексии Крыма и поддержки Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.

"Укртрансгаз" заявил, что ведет переговоры с румынской компанией SNTGN Transgaz, а также другими странами по получению газа из трансбалканского трубопровода.

Опасения, что российский "Газпром" полностью прекратит транзит газа через Украину после достройки газопровода "Северный поток-2", заставляет Украину накапливать на зиму большие объемы газа в подземные хранилища.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 газохранилищ общей вместимостью 31 млрд кубометров.

Компания "Укртрансгаз" готовится до 1 января открыть еще один пункт для импорта дополнительных 1,5 млрд кубометров природного газа с территории Евросоюза. Киев ожидает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину, когда в 2019 году подойдет к концу срок предыдущего соглашения.

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