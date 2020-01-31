Провалили сроки: союзник России признал неудачу с "газопроводом Путина"

Германия ожидает, что газопровод "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины, будет запущен не позднее первого квартала 2021 года.

Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в пятницу, 31 января, передает ТАСС. "По итогам моих разговоров с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года", – сказал посол.

Таким образом даже союзник России признал, что проект с газопроводом провалился по срокам. До этого Кремль надеялся, что сможет запустить трубу в начале 2020 года, а потому оставит Украину без транзита газа.

"Северный поток-2"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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