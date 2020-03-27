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27 марта • обновлено в 16:53
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Союзник Путина нашел новый предлог для снятия санкций с Кремля

1.8т
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В парламенте Германии, прикрываясь необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, заявили, что с России необходимо снять санкции.

Об этом заявил глава германо-российской группы в бундестагеРобби Шлунд, передает ФАН. По его словам, антироссийские санкции в условиях пандемии "являются абсурдными".

Слова немецких союзников тут же подхватили в Кремле. Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что продолжение санкций может негативно отразиться на западных странах во время эпидемии. По его словам, "пандемия коронавируса должна повлиять на разум политиков стран Запада".

"В одиночку преодолеть трудности в таких условиях очень сложно, а это, к сожалению, приходится делать западным странам. Например, опыт Италии, Бельгии, Франции и Испании показывает, что никакой совместной борьбы они там организовать не могут, каждый думает о себе", – приводит агентство слова Джабарова.

В Германии призвали отметить санкции против России

В Германии призвали отметить санкции против России

Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны, в том числе и Россию.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Коронавирус Санкции против России
Место
Германия
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Комментарии
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и зачем тогда скакуасы уничтожили свою страну? Какой тогда смысл в существовании Украины???
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злой укр
злой укр
а нам НАС РАТЬ на СШП,у бундесов,макаронников и прочей ЦЕЭуропы своя думалка на плечах есть.скоро и штаты от вирусняка взвоют,им уже не до какой то там Дуркаины,свои задницы бы спасти.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Пока США не скажут, они ничего не сделают. А закон в США гласит, сначало Крым и Донбасс потом санкции. Свинорусы выдохните. Санкции только на пользу вы уже все импортоза заменили пхахаххахаха
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Себостьян Прейро, Иди попу кому нибудь подмой, продолжи семейную традицию
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Животенко Николай
Животенко Николай
Себостьян Прейро, ты глуп безо всякого пхахаххахаха
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