Союзник Путина выступил против санкций по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал санкции против трубопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.

Об этом он сказал в интервью газете Die Presse, передает "Газета.ру". По его словам, австрийская сторона не поддерживает экстерриториальные ограничительные меры.

"Это неприемлемо", – сказал Шалленберг. По его мнению, "Северный поток-2" позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы и якобы не ущемляет интересы Украины.

Австрия вступилась за "Северный поток-2"

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