Главная Новости
13 января • обновлено в 10:28
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Союзник Путина выступил против санкций по "Северному потоку-2"

784
Читать материал на украинском

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал санкции против трубопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.

Об этом он сказал в интервью газете Die Presse, передает "Газета.ру". По его словам, австрийская сторона не поддерживает экстерриториальные ограничительные меры.

Новости
При одном условии: в России рассказали, как смогут достроить "Северный поток-2"

"Это неприемлемо", – сказал Шалленберг. По его мнению, "Северный поток-2" позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы и якобы не ущемляет интересы Украины.

Австрия вступилась за "Северный поток-2"

Австрия вступилась за "Северный поток-2"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Место
Австрия
Теги
Северный поток - 2 санкции
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
От фрицы и каким же Макаром диверсификация по ихнему что газ то все равно с рашки что так что так, вот если бы они газопровод с Норвегии вели тогда да это диверсификация, а так это помощь пуйлу в борьбе с Украиной
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги