Союзник Путина выступил против санкций по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал санкции против трубопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.
Об этом он сказал в интервью газете Die Presse, передает "Газета.ру". По его словам, австрийская сторона не поддерживает экстерриториальные ограничительные меры.
"Это неприемлемо", – сказал Шалленберг. По его мнению, "Северный поток-2" позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы и якобы не ущемляет интересы Украины.
Австрия вступилась за "Северный поток-2"
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
Стало известно, что российские корабли не смогут продолжить строительство "Северного потока-2" вместо швейцарских, которые прервали участие в проектах из-за санкций.
Российский "Газпром" надеется, что сможет достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины до конца 2020 года.
Однако глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что судно для укладки труб, необходимое для завершения газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, Россия сможет построить не раньше, чем через четыре года.
Российская Федерация якобы самостоятельно завершит строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
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