Вторая Припять: появились показательные фото жизни Луганска

Украинский Луганск, оккупированный российскими войсками и боевиками "ЛНР", превращается в город-призрак наподобие Припяти. В нем рушатся больницы и магазины, из дворов не вывозят мусор, а общественный транспорт превращается в руины.

Свежие фотографии с доказательствами этого опубликовал блогер Максим Мирович. По его словам, современный Луганск представляет собой мёртвый город-антиутопию, в котором можно снимать очередные выпуски фильма "Чернобыль" или "Я легенда".

Реалии современного Луганска Максим Мирович

"Впрочем, снимать будет проблематично, потому что любого человека с камерой "службы безопасности ЛНР" могут отправить "на подвал" – нынешний Луганск вернулся назад в СССР, прямиком в 1937 год", – объяснил он.

По его словам, эти снимки прислали его товарищи, которые недавно побывали в оккупированном областном центре.

1. Предприятия и транспорт.

До российско-украинской войны Луганск имел несколько довольно неплохих заводов – которые пусть и не были сверх-успешными, но как-то сводили концы с концами – выпускали и реализовывали продукцию, давали рабочие места и платили зарплату. Начиная с 2014 года большинство луганский предприятий начали закрываться – а многие заводы начали просто пилить и увозить в сторону России.

На фото – луганский завод имени Ленина, уже бывший – в настоящее время завод пилят на металл, в том числе и по ночам.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Оставшиеся в городе предприятия видимо продолжают работать в "диком" режиме, не соблюдая никакие нормы — вода в так называемом Луганском море сейчас выглядит вот так — нередко в ней плавает дохлая рыба, и можно только догадываться, что сейчас сливают в эти воды.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Городская инфраструктура постепенно умирает — маршрутки, один из основных видов луганского городского транспорта сейчас больше напоминают транспорт из постапокалиптического романа — машины не ремонтировались и, кажется, не мылись с 2014 года.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Ободранный резиновый пол луганской маршрутки.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Сидения маршрутки, отремонтированные при помощи обрывков полиэтиленовых пакетов.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Окно в той же маршрутке.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

А это что-то вроде фиксатора маршруточной двери, сделанного из ржавого уголка, обрывка проволоки и полена.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

2. Луганская больница-призрак

Наверное, наиболее жуткое впечатление из всего фоторепортажа производит луганская больница номер пять, находящаяся в квартале Дружбы. До 2014 года здесь лечили людей, но после "победы ЛНР" больницу закрыли, и уже несколько лет здание стоит пустым и постепенно разграбляется местными.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Больница и её окрестности напоминают город Припять, оставленный в 1986 году. Здесь действительно можно снимать постапокалипсис о Чернобыле — тем более что проект луганской больницы является точной копией припятской МСЧ-126. Даже двери идентичные.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Когда-то при "фашистской Украине" больница была процветающим предприятием, где даже были частные кабинеты врачей. В "освобождённом ЛНР" Луганске из выбитых дверей кабинетов воняет мочой, а под ногами раздаётся хруст выбитых стёкол. Война это мир, свобода это рабство, незнание – сила.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Входная группа больницы, бывший вестибюль. Всё разграблено и растащено.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Пущего сходства со страшной припятской больницей зданию добавляет ободранная плитка – правда, в Припяти она по большей части осыпалась самостоятельно, а в Луганске "оккупированные" плиткой стены помогли "освободить" сами местные жители.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Подвалы. В аналогичных подвалах припятской больницы до сих пор лежат каски и робы-боёвки пожарных, пропитанные атомной пылью, а подвалы луганской больницы номер пять просто тихо зарастают кустами. Интересно, вернётся ли сюда когда-нибудь жизнь?

Реалии современного Луганска Максим Мирович

3. Магазины

15. Голода в Луганске нет, но ассортимент магазинов всё больше и больше напоминает СССР — в который так мечтали вернуться некоторые фанаты "Новороссии", сталинисты, антизападники и читатели книг про "попаданцев". Соль, сахар, макароны и спички есть везде, иногда бывают какие-то овощи.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Полки с солью, содой и мюслями. По старой советской привычке всего один вид товара укладывают на целую полку, чтобы полки не казались пустыми.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Чего в оккупированном Луганске много, так это дешёвого алкоголя — всевозможной водки, в том числе юбилейной в честь Дня победы, креплёных вин, а также всевозможных недорогих игристых вин из Крымнаша. Всё для народа.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Запить это великолепие можно газированными напитками.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Колбасный отдел. Несмотря на название, косящее под беларуские продукты, колбаса "Минская" — местная, произведённая на Луганском мясокомбинате (аббревиатура "ЛД", луганские деликатесы). Состав у местных колбасы и сосисонов такой же, как в позднем СССР — с большим количеством обёрточной бумаги и красителей. Сосиски "Детские" (которые по идее должны быть самого лучшего качества) при варке окрашивают воду в розовый цвет и распадаются, как целлюлоза.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

А ещё в Луганске много масла.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

4. Дворы. Одичание. Современная Припять

А теперь давайте пройдёмся и посмотрим, как выглядят обычные луганские дворы. С прошлого года здесь не поменялось ничего — та же грязь и разруха.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Во многих дворах можно встретить стихийные горы мусора и веток со спиленных на дрова деревьев.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

А многие дороги и бордюры за прошедшие с 2014 года шесть лет превратились буквально в руины. Никто ничего не чинит.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Один из луганских дворов. Некогда рабочий супермаркет "АТБ" давно закрыт и превратился в магазин-призрак наподобие припятских.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Мусорка возле заброшенного магазина. На баках часто клеят объявления о скупке рогов, копыт и прочих продуктов чёртовой жизнедеятельности.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Контейнер для строительного мусора, который давно превратился в обычную свалку гнилья.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Мусорки во дворах.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Мусорки на улицах.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Что-то вроде бывшего стадиона, давно заросшего травой и усыпанного горами мусора.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Помимо общей деградации инфраструктуры, за прошедшие шесть лет Луганск заметно одичал в плане человеческих отношений. В порядке вещей стало открутить у стоящего во дворе автомобиля колёса.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

А стоящие возле домов автомобили с украинскими номерами обливают краской и режут им шины – некоторые жители Луганска всерьёз считают, что в происходящей вокруг жопе виновата Украина. Вопрос о том, почему в освобождённом от путинских захватчиков Славянске идёт нормальная мирная жизнь – повергает таких товарищей в экзистенциальный ступор.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

А это подъезд в том же доме с валяющимися десятками шприцев – видимо, облившие краской машину товарищи делают здесь себе прививки, чтобы не дай бог не заразиться украинством.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Без комментариев.

Реалии современного Луганска Максим Мирович

Умирающий город Луганск – отличный пример того, что происходит с городами и странами, которые приходят "освобождать" непонятно кто и непонятно от чего. Таким, каким этот город был до войны, Луганск не будет уже никогда – город на пути превращения в ещё одну Припять.

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