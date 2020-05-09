Вторая Припять: появились показательные фото жизни Луганска
Украинский Луганск, оккупированный российскими войсками и боевиками "ЛНР", превращается в город-призрак наподобие Припяти. В нем рушатся больницы и магазины, из дворов не вывозят мусор, а общественный транспорт превращается в руины.
Свежие фотографии с доказательствами этого опубликовал блогер Максим Мирович. По его словам, современный Луганск представляет собой мёртвый город-антиутопию, в котором можно снимать очередные выпуски фильма "Чернобыль" или "Я легенда".
"Впрочем, снимать будет проблематично, потому что любого человека с камерой "службы безопасности ЛНР" могут отправить "на подвал" – нынешний Луганск вернулся назад в СССР, прямиком в 1937 год", – объяснил он.
По его словам, эти снимки прислали его товарищи, которые недавно побывали в оккупированном областном центре.
1. Предприятия и транспорт.
До российско-украинской войны Луганск имел несколько довольно неплохих заводов – которые пусть и не были сверх-успешными, но как-то сводили концы с концами – выпускали и реализовывали продукцию, давали рабочие места и платили зарплату. Начиная с 2014 года большинство луганский предприятий начали закрываться – а многие заводы начали просто пилить и увозить в сторону России.
На фото – луганский завод имени Ленина, уже бывший – в настоящее время завод пилят на металл, в том числе и по ночам.
Оставшиеся в городе предприятия видимо продолжают работать в "диком" режиме, не соблюдая никакие нормы — вода в так называемом Луганском море сейчас выглядит вот так — нередко в ней плавает дохлая рыба, и можно только догадываться, что сейчас сливают в эти воды.
Городская инфраструктура постепенно умирает — маршрутки, один из основных видов луганского городского транспорта сейчас больше напоминают транспорт из постапокалиптического романа — машины не ремонтировались и, кажется, не мылись с 2014 года.
Ободранный резиновый пол луганской маршрутки.
Сидения маршрутки, отремонтированные при помощи обрывков полиэтиленовых пакетов.
Окно в той же маршрутке.
А это что-то вроде фиксатора маршруточной двери, сделанного из ржавого уголка, обрывка проволоки и полена.
2. Луганская больница-призрак
Наверное, наиболее жуткое впечатление из всего фоторепортажа производит луганская больница номер пять, находящаяся в квартале Дружбы. До 2014 года здесь лечили людей, но после "победы ЛНР" больницу закрыли, и уже несколько лет здание стоит пустым и постепенно разграбляется местными.
Больница и её окрестности напоминают город Припять, оставленный в 1986 году. Здесь действительно можно снимать постапокалипсис о Чернобыле — тем более что проект луганской больницы является точной копией припятской МСЧ-126. Даже двери идентичные.
Когда-то при "фашистской Украине" больница была процветающим предприятием, где даже были частные кабинеты врачей. В "освобождённом ЛНР" Луганске из выбитых дверей кабинетов воняет мочой, а под ногами раздаётся хруст выбитых стёкол. Война это мир, свобода это рабство, незнание – сила.
Входная группа больницы, бывший вестибюль. Всё разграблено и растащено.
Пущего сходства со страшной припятской больницей зданию добавляет ободранная плитка – правда, в Припяти она по большей части осыпалась самостоятельно, а в Луганске "оккупированные" плиткой стены помогли "освободить" сами местные жители.
Подвалы. В аналогичных подвалах припятской больницы до сих пор лежат каски и робы-боёвки пожарных, пропитанные атомной пылью, а подвалы луганской больницы номер пять просто тихо зарастают кустами. Интересно, вернётся ли сюда когда-нибудь жизнь?
3. Магазины
15. Голода в Луганске нет, но ассортимент магазинов всё больше и больше напоминает СССР — в который так мечтали вернуться некоторые фанаты "Новороссии", сталинисты, антизападники и читатели книг про "попаданцев". Соль, сахар, макароны и спички есть везде, иногда бывают какие-то овощи.
Полки с солью, содой и мюслями. По старой советской привычке всего один вид товара укладывают на целую полку, чтобы полки не казались пустыми.
Чего в оккупированном Луганске много, так это дешёвого алкоголя — всевозможной водки, в том числе юбилейной в честь Дня победы, креплёных вин, а также всевозможных недорогих игристых вин из Крымнаша. Всё для народа.
Запить это великолепие можно газированными напитками.
Колбасный отдел. Несмотря на название, косящее под беларуские продукты, колбаса "Минская" — местная, произведённая на Луганском мясокомбинате (аббревиатура "ЛД", луганские деликатесы). Состав у местных колбасы и сосисонов такой же, как в позднем СССР — с большим количеством обёрточной бумаги и красителей. Сосиски "Детские" (которые по идее должны быть самого лучшего качества) при варке окрашивают воду в розовый цвет и распадаются, как целлюлоза.
А ещё в Луганске много масла.
4. Дворы. Одичание. Современная Припять
А теперь давайте пройдёмся и посмотрим, как выглядят обычные луганские дворы. С прошлого года здесь не поменялось ничего — та же грязь и разруха.
Во многих дворах можно встретить стихийные горы мусора и веток со спиленных на дрова деревьев.
А многие дороги и бордюры за прошедшие с 2014 года шесть лет превратились буквально в руины. Никто ничего не чинит.
Один из луганских дворов. Некогда рабочий супермаркет "АТБ" давно закрыт и превратился в магазин-призрак наподобие припятских.
Мусорка возле заброшенного магазина. На баках часто клеят объявления о скупке рогов, копыт и прочих продуктов чёртовой жизнедеятельности.
Контейнер для строительного мусора, который давно превратился в обычную свалку гнилья.
Мусорки во дворах.
Мусорки на улицах.
Что-то вроде бывшего стадиона, давно заросшего травой и усыпанного горами мусора.
Помимо общей деградации инфраструктуры, за прошедшие шесть лет Луганск заметно одичал в плане человеческих отношений. В порядке вещей стало открутить у стоящего во дворе автомобиля колёса.
А стоящие возле домов автомобили с украинскими номерами обливают краской и режут им шины – некоторые жители Луганска всерьёз считают, что в происходящей вокруг жопе виновата Украина. Вопрос о том, почему в освобождённом от путинских захватчиков Славянске идёт нормальная мирная жизнь – повергает таких товарищей в экзистенциальный ступор.
А это подъезд в том же доме с валяющимися десятками шприцев – видимо, облившие краской машину товарищи делают здесь себе прививки, чтобы не дай бог не заразиться украинством.
Без комментариев.
Умирающий город Луганск – отличный пример того, что происходит с городами и странами, которые приходят "освобождать" непонятно кто и непонятно от чего. Таким, каким этот город был до войны, Луганск не будет уже никогда – город на пути превращения в ещё одну Припять.
Как сообщал OBOZREVATEL, в восточных областях Украины политики от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" от своего имени раздают "агитационные продуктовые наборы" – купленные за деньги бюджета.