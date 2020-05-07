Советскую пропаганду поймали на лжи об изобилии во время голода 1947 года

Андрей Довгань Рынки и компании 04:20, 7.05.2020 Обновлено: 09:30, 7.05.2020

Во послевоенном СССР в 1947 году СМИ публиковали пропагандистские фото с магазинами, прилавки которых были завалены едой – в то время как в республиках был голод.

Об этом напомнил пользователь Twitter "Исторические фото", опубликовавший один из таких снимков.

"В хлебном отделе Гастронома №2. Москва. СССР. 1947 г. Пропагандистское фото, а в стране был голод", – говорится в подписи к фото.

Twitter

Но даже при всем старании пропаганды приукрасить убогость ассортимента ей не удалось: все прилавки завалены бубликами, среди которых видны несколько видов пшеничного и ржаного хлеба.

"Как выглядит хлебное изобилие? Баранки, баранушки, баранушечки, бараняточки, баранёнки", – подметила это пользовательница Ольга.

"Моя мама рассказывала что в 1947 году были магазины в крупных городах где продавали без карточек хлеб по "коммерческим ценам" в 3-4 раза дороже. А денег у большинства народа было очень мало. А "интеллигентам" в Москве платили в 3-5 раз больше среднего провинциального рабочего", – привел важную деталь о том времени пользователь Jan Corneliy.

Twitter

В ходе обсуждения снимка пользователь Andrei выложил другую показательную фотографию – из США. "Для сравнения, 1947 год, магазинчик где-то в Огайо", – написал он.

Twitter

В небольшом магазине – поразительный как для СССР ассортимент товаров. На прилавках и полках – консервы, сладости, фрукты, средства гигиены.

"Посмотрела бы я на этот магазинчик после того, как США пережили бы то, что СССР в ходе войны", – написали в ответ автору.

На что он ответил, мол, в СССР по заявлениям советской пропаганды был самый прогрессивный строй и самая мощная армия. Так что магазины должны были быть завалены деликатесами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

  • Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что кроме самых простых продуктов денег мало на что хватало.

  • Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.

  • Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".

  • Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.

  • Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.

  • Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.

  • Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.

  • "Колбаса по 2.20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.

  • В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2.20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.

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