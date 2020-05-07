Советскую пропаганду поймали на лжи об изобилии во время голода 1947 года

Во послевоенном СССР в 1947 году СМИ публиковали пропагандистские фото с магазинами, прилавки которых были завалены едой – в то время как в республиках был голод.

Об этом напомнил пользователь Twitter "Исторические фото", опубликовавший один из таких снимков.

"В хлебном отделе Гастронома №2. Москва. СССР. 1947 г. Пропагандистское фото, а в стране был голод", – говорится в подписи к фото.

Twitter

Но даже при всем старании пропаганды приукрасить убогость ассортимента ей не удалось: все прилавки завалены бубликами, среди которых видны несколько видов пшеничного и ржаного хлеба.

"Как выглядит хлебное изобилие? Баранки, баранушки, баранушечки, бараняточки, баранёнки", – подметила это пользовательница Ольга.

"Моя мама рассказывала что в 1947 году были магазины в крупных городах где продавали без карточек хлеб по "коммерческим ценам" в 3-4 раза дороже. А денег у большинства народа было очень мало. А "интеллигентам" в Москве платили в 3-5 раз больше среднего провинциального рабочего", – привел важную деталь о том времени пользователь Jan Corneliy.

Twitter

В ходе обсуждения снимка пользователь Andrei выложил другую показательную фотографию – из США. "Для сравнения, 1947 год, магазинчик где-то в Огайо", – написал он.

Twitter

В небольшом магазине – поразительный как для СССР ассортимент товаров. На прилавках и полках – консервы, сладости, фрукты, средства гигиены.

"Посмотрела бы я на этот магазинчик после того, как США пережили бы то, что СССР в ходе войны", – написали в ответ автору.

На что он ответил, мол, в СССР по заявлениям советской пропаганды был самый прогрессивный строй и самая мощная армия. Так что магазины должны были быть завалены деликатесами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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