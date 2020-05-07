Советскую пропаганду поймали на лжи об изобилии во время голода 1947 года

Во послевоенном СССР в 1947 году СМИ публиковали пропагандистские фото с магазинами, прилавки которых были завалены едой – в то время как в республиках был голод.
Об этом напомнил пользователь Twitter "Исторические фото", опубликовавший один из таких снимков.
"В хлебном отделе Гастронома №2. Москва. СССР. 1947 г. Пропагандистское фото, а в стране был голод", – говорится в подписи к фото.
Но даже при всем старании пропаганды приукрасить убогость ассортимента ей не удалось: все прилавки завалены бубликами, среди которых видны несколько видов пшеничного и ржаного хлеба.
"Как выглядит хлебное изобилие? Баранки, баранушки, баранушечки, бараняточки, баранёнки", – подметила это пользовательница Ольга.
"Моя мама рассказывала что в 1947 году были магазины в крупных городах где продавали без карточек хлеб по "коммерческим ценам" в 3-4 раза дороже. А денег у большинства народа было очень мало. А "интеллигентам" в Москве платили в 3-5 раз больше среднего провинциального рабочего", – привел важную деталь о том времени пользователь Jan Corneliy.
В ходе обсуждения снимка пользователь Andrei выложил другую показательную фотографию – из США. "Для сравнения, 1947 год, магазинчик где-то в Огайо", – написал он.
В небольшом магазине – поразительный как для СССР ассортимент товаров. На прилавках и полках – консервы, сладости, фрукты, средства гигиены.
"Посмотрела бы я на этот магазинчик после того, как США пережили бы то, что СССР в ходе войны", – написали в ответ автору.
На что он ответил, мол, в СССР по заявлениям советской пропаганды был самый прогрессивный строй и самая мощная армия. Так что магазины должны были быть завалены деликатесами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".
Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что кроме самых простых продуктов денег мало на что хватало.
Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.
Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".
Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.
Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.
Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.
Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.
"Колбаса по 2.20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.
В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2.20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.
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