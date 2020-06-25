Из чего в СССР делали 'колбасу по 2.20': развенчан главный миф о ГОСТах

"Легендарные" советские стандарты качества – ГОСТы – имели мало общего с жизнью обычных людей. К примеру, продукты, которые готовились в строгом соответствии с ними, были доступны только партийной номенклатуре.

Об этом в публикации в "Живом журнале" рассказал блогер Максим Мирович. По его словам, воспоминания о "великих советских ГОСТах", благодаря которым продукты в СССР были какого-то невероятно хорошего качества – не более, чем миф.

"Я докопался – откуда идут эти россказни про "великолепную советскую колбасу" – но никакого отношения к "советским ГОСТам" они не имеют, а имеют прямое отношение к жизни советской номенклатуры, которая в СССР была отдельным сословием и питалась тоже совершенно отдельно от обычных граждан", – написал Мирович.

Советские ГОСТы Максим Мирович

"Для начала нужно разобраться, чем же на самом деле был советский ГОСТ – эта аббревиатура на упаковке продукта до сих пор воздействует гипнотически на всех фанатов СССР. На самом деле советские ГОСТы никакого отношения к качеству не имели — это было просто описание различных составляющих и процентных соотношений, которые могут использоваться в продукте. Подчёркиваю — могут", – сказано в блоге.

Мирович объяснил, что ГОСТ регламентировал вилку возможностей по использованию тех или иных компонентов в той же колбасе.

"Так, помимо первых строчек текста ГОСТа, в которых указывалось что колбаса должна содержать 75% мяса, существовали ещё и весьма обширные примечания, в которых указывалось, на что по ГОСТу можно заменить мясо. Так, например – заменителями мяса могла быть смесь из выварки костей, крахмала и пищевой плазмы, чем успешно и пользовались производители", – обратил внимание автор.

Он привел в пример известный ГОСТ 23670-79 от 1979 года в редакции 1980 года (варёная колбаса и сосиски): "Допускается взамен говядины, свинины, баранины совместное использование стабилизатора белкового, массы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшеничной".

"То есть в колбасе могло практически не быть мяса – его могло быть например всего 10 или 20%, тогда как остальные "ГОСТовские мясные 75%" могли быть дополнены всякой околомясной требухой, крахмалом и мукой. Вполне официально и по ГОСТу. Добавьте сюда советское воровство и всякие теневые схемы и подумайте сами – сколько в советской "ГОСТовской" колбасе было мяса на самом деле", – объяснил Мирович.

По его словам, "качественные советские продукты по ГОСТу" – не более чем миф и красивая аббревиатура.

Кто ел качественную советскую колбасу

Автор задался вопросом – а кто же ел ту самую "качественную колбасу", по которой скучают сейчас "фанаты СССР", или может её и не было вовсе?

Советские ГОСТы Максим Мирович

"Такая колбаса была. Её делали для так называемых "спецзаказов" советской номенклатуры в закрытых для постороннего глаза спец-цехах на мясокомбинатах, и позже распределяли среди своих — среди номенклатурных чиновников и прочих "блатных", – отметил блогер.

Он привел воспоминания одного из читателей своего блога, который в восьмидесятые годы побывал в спеццехе на мясокомбинате, и о чём рассказал в комментариях.

"В спеццехе на мясокомбинате я сам был. Внутри комбината отдельная проходная, мы там то ли подрабатывали, то ли с военной кафедры пахать послали - вахтер отлучился, зашли, набрали языковой колбасы, сожрали. Видел в середине 1980-х вывеску "Магазин для ограниченного контингента лиц", прямо так, не стесняясь. А еще как-то нас, студентов, отправили в обком комсомола, что то таскать-разгружать. Я там спер со стола пропуск в спецстоловую. Она работала как обычная столовая, но на пару часов доступ простых граждан прекращался, типа спецобслуживание. Сначала с этим пропуском ходили, потом научились так - за 2-5 минут до закрытия нужно было просто зайти в помещение, этого было достаточно. Жареная медвежатина и лосятина были, грибы, соленые и маринованные - постоянно, еще что-то необычное, уже и не помню", – написал Алексей Носов.

Советские ГОСТы Максим Мирович

Мирович сделал вывод, что в такую "номенклатурную колбасу" никто не добавлял крахмал, пищевую плазму и прочую "массу говяжью или свиную".

"Она делалась исключительно из качественного сырья для питания 3-5% граждан, проживающих в исключительно комфортном персональном СССР. Ну а сейчас дети номенклатурных семей рассказывают истории про "качественные советские ГОСТы" и сетуют на то, что их спецпайки куда-то пропали в лихие девяностые", – подытожил Мирович.

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