В Государственной продзерновой корпорация Украины (ГПЗКУ) назначили целый ряд высокооплачиваемых советников.

И, как выяснил OBOZREVATEL, несмотря на кажущиеся скромные должности они курируют целые направления. Итак, первый из когорты – Юрий Ковальский – согласно документам о приеме на работу значится обычным советником. Но, как стало известно из источников, на самом деле он отвечает за развитие ГПЗКУ.

Советница главы правления Ирина Мазепкина в ГПЗКУ на самом деле занимается аудитом. А советник группы советников Алексей Федоров работает пиар-менеджером.

Такое же несовпадение и у Виктории Ромашко. Согласно документам, она советница группы советников, но на деле, как мы выяснили, руководит кадровой службой. А советница группы советников Диана Ходжаян в ГПЗКУ работает секретарем.

Огромные зарплаты советников в ГПЗКУ

Зарплаты больше, чем у министров

Напомним, Государственная продзерновая корпорация в последнее время терпит огромные убытки (за 2018/2019 годы они составили 2,5 млрд гривен) и находится на грани дефолта. При этом ее топ-менеджменту в годовом исчислении платят миллионы гривен.

Так, и.о. главы правления Саймон Чернявский в январе получил от госпредприятия 472,6 тыс. грн! Это больше $19 тыс. А его заму Роману Коновалову выплатили 431,9 тыс. грн. Если так будет продолжаться, за 2020-й глава убыточного предприятия может получить больше 5,6 млн, а его правая рука при тех же условиях – почти 5,2 млн грн!

Саймон Чернявский

За декабрь 2019-го и январь 2020-го уже при новом главе в компанию наняли целый пул менеджеров на зарплаты, которые в разы выше рыночных. Для примера, с директором коммерческого департамента Виорелом Ханкевичем, по информации OBOZREVATEL, договорились о зарплате в 300 тыс. грн (по факту получил 80 тыс. грн).

Богдана Костецкого взяли на должность директора коммерческого департамента, пообещав 500 тыс. грн (получил 80 тыс.). Директору департамента безопасности О.Ж. Лихачеву платят 225 тыс. грн в месяц.

Самое интересное, что даже обычный водитель Антон Козубенко зарабатывает на убыточном предприятии 38 тыс. грн, а секретарша Диана Ходжаян – 45 тыс. грн! Пиарщику Алексею Федорову платят 76 тыс. грн, советнику Юрию Ковальскому 120 тыс. грн, столько же получает советник группы советников Олег Семенов! То есть советник советников в ГПЗКУ получает 1,4 млн грн в год!

Как писал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило запросы для уточнения зарплат, начисленных высокопоставленным чиновникам в последние месяцы 2019 года.

Также раньше министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

При этом после скандала с зарплатами и заоблачными премиями по указу Зеленского Кабмин наоборот привязал зарплаты министров и других топ-руководителей к средней зарплате по стране.

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