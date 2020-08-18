Соцстрах заплатил украинцам на самоизоляции 13 млн гривен

С начала карантина более 10,6 тысяч украинцев, которые контактировали с больными COVID-19, а потом находились на самоизоляции дома, получили 13 млн грн в качестве компенсации зарплаты.

Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования в Telegram во вторник, 18 августа. В среднем выплаты составили чуть больше 1200 грн.

"Такая помощь финансируется ФССУ на основании больничного, выданного с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19 – 11". Направление на оплачиваемую Фондом соцстраха самоизоляцию под медосмотром выдает врач при контакте застрахованного лица с больным коронавирусной болезнью", – сообщили в ФССУ.

Там добавили, что на период карантина больничный можно получить дистанционно. Для этого работник по телефону должен обратиться к своему семейному врачу.

"Продолжительность самоизоляции под медицинским присмотром составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный лист сначала выдается на пять дней с последующим продлением", – отметили в фонде.

Сумма компенсации утраченного за этот период заработка составит 50% среднего дохода (независимого от продолжительности страхового стажа) и 100% – для медицинских работников. ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, а первые пять дней оплачиваются работодателем.

Соцстрах выплатил компенсацию 10 тысячам украинцев за самоизоляцию Telegram ФССУ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 18 августа, в Украине официально подтверждены 94 436 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 616 – обнаружены за прошедшие сутки.