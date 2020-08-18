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Соцстрах заплатил украинцам на самоизоляции 13 млн гривен

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
3,8 т.
Компенсация за самоизоляцию в Украине

Компенсация за самоизоляцию в Украине. Коллаж Обозревателя

С начала карантина более 10,6 тысяч украинцев, которые контактировали с больными COVID-19, а потом находились на самоизоляции дома, получили 13 млн грн в качестве компенсации зарплаты.

Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования в Telegram во вторник, 18 августа. В среднем выплаты составили чуть больше 1200 грн.

"Такая помощь финансируется ФССУ на основании больничного, выданного с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19 – 11". Направление на оплачиваемую Фондом соцстраха самоизоляцию под медосмотром выдает врач при контакте застрахованного лица с больным коронавирусной болезнью", – сообщили в ФССУ.

Там добавили, что на период карантина больничный можно получить дистанционно. Для этого работник по телефону должен обратиться к своему семейному врачу.

"Продолжительность самоизоляции под медицинским присмотром составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный лист сначала выдается на пять дней с последующим продлением", – отметили в фонде.

Сумма компенсации утраченного за этот период заработка составит 50% среднего дохода (независимого от продолжительности страхового стажа) и 100% – для медицинских работников. ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, а первые пять дней оплачиваются работодателем.

Соцстрах выплатил компенсацию 10 тысячам украинцев за самоизоляцию

Соцстрах выплатил компенсацию 10 тысячам украинцев за самоизоляцию Telegram ФССУ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 18 августа, в Украине официально подтверждены 94 436 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 616 – обнаружены за прошедшие сутки.

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