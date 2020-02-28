Декоммунизация провалена: в Украине считают соцвыплаты на советском софте

В Украине в государственных органах размер социальной помощи рассчитывают при помощи программного обеспечения, которое было разработано еще во времена Советского Союза.

Программный комплекс даже называется по-советски – АСОПД. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Соцвыплаты в Украине

"Когда они говорили о декоммунизации, я не ожидал найти ее здесь. Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД. Он был введен в эксплуатацию в 1995 году, а разрабатывался еще в 80-е годы, то есть еще в советские времена. Язык C++, база данных Btrieve. АСОПД расшифровывается, как Автоматизированная система обработки пенсионной документации. Пенсии на нем уже не рассчитывают, но социальную помощь – до сих пор!", – сообщил Дубилет.

Он добавил, что Минсоц сейчас работает на большим проектом, который позволит избавиться, в том числе, и от этого "советского наследия".

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