В одном из украинских госбанков раскрыли миллионную схему хищения: все подробности

В Киеве должностные лица одного из госбанков украли почти 80 миллионов гривен, которые принадлежали учреждению.

По информации следствия, схему организовали руководитель среднего звена банка вместе с другим работником. "Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц киевского филиала одного из государственных банков на хищении почти 80 миллионов гривен учреждения. Они открывали десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали", – сообщили на сайте СБУ.

Официально в СБУ не называют, о каком банке идет речь. Но, по данным источников OBOZREVATEL, хищение произошло в "Ощадбанке".

Сейчас сотрудникам банка сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям "Подделка документов" и "Служебный подлог". Идет досудебное следствие.

Кража из банка

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская торговая интернет-площадка Prom.ua стала любимым местом мошенников. Они продают людям несуществующие товары, а негативные отзывы удаляют.

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