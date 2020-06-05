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5 июня • обновлено в 14:19
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В Минфине пообещали снизить цены на газ, а потом "замели следы"

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В Министерстве финансов Украины заявили, что сотрудничество с МВФ и получение кредита в размере $5 млрд позволит Украине снизить цену на газ для населения.

Об этом сообщила пресс-служба на сайте министерства , ссылаясь на словам министра финансов Украины Сергея Марченко в эфире программы "Право на власть" в четверг, 4 июня. Однако практически сразу эта новость была удалена.

На странице Минфина в Facebook эта новость подана уже без упоминания о снижении цен – говорится лишь о том, что их не будут повышать.

Сообщение пресс-службы Минфина

Сообщение пресс-службы Минфина

facebook.com/minfin.gov.ua/

О чем сказал Марченко

По словам Марченко, меморандум с МВФ предусматривает установление рыночного механизма формирования цены на газ. Это означает, что цены на газ для населения должны стать ниже.

"Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч гривен (за тысячу кубометров, - Ред), тогда как на рынке цена – 2275 гривен (это цена мая). Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", – сказал Сергей Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, меморандум с МВФ среди прочего предусматривает повышение тарифов на газ для населения, расширение полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", сохранение основных положений медицинской реформы.

Благодаря кредиту Международного валютного фонда Украина сможет профинансировать дефицит государственного бюджета. Первый транш составит 2,1 миллиарда долларов.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
кредитование Украины транш МВФ Цена на газ
Персона
Сергей Марченко (чиновник)
Место
Украина
Теги
МВФ транш газ
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Экономика Рынки и компании

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