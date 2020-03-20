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20 марта • обновлено в 12:12
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Пандемия коронавируса: Милованов спрогнозировал сотни тысяч безработных

1.5т
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В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook. По его словам, это консервативная оценка. То есть, цифры в действительности могут быть как меньшими, так и большими.

Безработица в Украине

Безработица в Украине

Милованов объяснил, что отталкивался от статистики Китая, где безработица за месяц взлетела аж на 1% – до 6,2%.

"В Украине безработица составляет примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же, как в Китае на 1%, это будет означать что 170 тысяч потеряют работу", – обозначил Милованов минимальное количество людей, которые могут быть уволены.

При этом от отмечает, что данные из Китая – это только официальная статистика. Она не учитывает тех, кто не оформлен официально. А они во время кризиса как раз являются наиболее уязвимой группой. В Китае таких примерно 291 млн. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тыс. человек.

"Допустим от четверти до половины из них могут освободить во время кризиса. Действительно, в Китае, по опросу рекрутингового агентства Zhaopin, 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержку с зарплатой. Поэтому предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принят как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тыс. человек. Если же увольнение состоятся еще и в других отраслях неформально занятых, то цифра будет еще больше", – объяснил Милованов.

По его мнению, консервативная оценка роста безработицы составляет от 170 тыс. до 500 тыс. человек.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Работа в Украине
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
безработица
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Golan Sim
Golan Sim
"Зараз ми вже стали жити як европейцi, бо здобули прямо на майданi справжню волю..", - В. Вятрович.
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Экономика Рынки и компании

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