Сотни миллионов: в "Нафтогазе" раскрыли огромную зарплату Коболева

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев за 2018 год заработал 286,5 млн грн. При этом большая часть указанной суммы (261 млн грн) – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в опубликованном отчете компании. "В течение 2018 и 2017 годовы управленческий персонал состоял из шести членов правления и девяти директоров. Компенсация управленческому персоналу, входящей в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 717 млн грн (в 2017 году 214 млн грн)", – говорится в отчете.

Кто и сколько получил:

27,5 млн грн – первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома;

22,7 млн грн – заместитель председателя правления и финансовый директор Сергей Коновец;

17,3 млн грн – член пления Юрий Колбушкин;

20,6 млн грн – член правления Олег Прохоренко;

14,7 млн грн – член правления Николай Гавриленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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