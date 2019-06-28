Сотни миллионов: в "Нафтогазе" раскрыли огромную зарплату Коболева

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев за 2018 год заработал 286,5 млн грн. При этом большая часть указанной суммы (261 млн грн) – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Об этом говорится в опубликованном отчете компании. "В течение 2018 и 2017 годовы управленческий персонал состоял из шести членов правления и девяти директоров. Компенсация управленческому персоналу, входящей в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 717 млн грн (в 2017 году 214 млн грн)", – говорится в отчете.
Кто и сколько получил:
27,5 млн грн – первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома;
22,7 млн грн – заместитель председателя правления и финансовый директор Сергей Коновец;
17,3 млн грн – член пления Юрий Колбушкин;
20,6 млн грн – член правления Олег Прохоренко;
14,7 млн грн – член правления Николай Гавриленко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
28 февраля Наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.
В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
В марте Наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.
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